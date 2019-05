Ethiopie : Des dizaines de morts dans des affrontements inter-communautaires

Les violences inter-communautaires deviennent de plus en plus récurrentes dans le Nord-ouest du pays. Pas plus tard que lundi, plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements, opposant ethnies gumuz et amhara.



Des individus non identifiés ont attaqué et tué des dizaines de personnes d’ethnie gumuz dans la localité de Jawi, à la frontière avec l‘État du Benishangul Gumuz.



“Des missions de recherche se poursuivent encore pour trouver des victimes et des survivants de l’attaque de lundi, mais je peux confirmer que le bilan se compte en plusieurs dizaines” de morts, a déclaré Geleta Hailu, responsable de la communication du Benishangul Gumuz.



A en croire ce dernier, il s’agit de représailles à des violences dans lesquelles au moins 21 personnes, d’ethnie gumuz et amhara, ont été tuées samedi et dimanche près de la localité de Dangur, dans l‘État du Benishangul Gumuz, rapporte africanews.