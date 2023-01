Étudiante violée en Turquie : La réaction de la diplomatie sénégalaise Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Janvier 2023 à 14:07 | | 0 commentaire(s)|

𝐂𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞́ 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞: pic.twitter.com/rcJoo0F4T5 — Aïssata Tall Sall (@AissataOfficiel) January 15, 2023 Victime présumée de viol et… emprisonnée: L’histoire dramatique d’une étudiante sénégalaise en Turquie



L'alerte a été lancée par ses camarades étudiants. Une jeune étudiante sénégalaise, âgée de 21 ans est, depuis vendredi, en gardé à vue à la police d'Istanbul. Et pourtant, l'étudiante dit avoir été violée par deux turcs. Les faits se sont déroulés le vendredi 13 janvier, raconte une source contactée par Seneweb. "La jeune étudiante est arrivée le mardi à Istanbul pour des vacances et en a profité pour travailler dans une fabrique. C'est dans la même soirée qu'on nous a mis au courant. Nous sommes allés à l'hôpital et le médecin a constaté qu'effectivement elle a subi un viol", relate notre source. "Après avoir passé la nuit chez une Gambienne, la jeune dame est partie à la police pour dénonciation. C'est ainsi que les deux Turcs ont été interpellés en présence de la Sénégalaise au niveau de la fabrique", poursuit la source. De retour à la police de Karaköy, à leur grande surprise, la jeune étudiante est, elle aussi, arrêtée. Et pour cause, "l'étudiante ne disposait pas d'un permis de travail". Commença ainsi une procédure contre la jeune sénégalaise. Un avocat est commis pour la plaignante. D'après toujours la source, la police avait décidé de faire un autre prélèvement avant d'envoyer le compatriote dans un centre. Le président de la fédération des Sénégalais dit avoir averti dès le début l'Ambassadeur au téléphone. Il déplore toutefois la passivité de l'autorité diplomatique. "Nous avons parlé au téléphone, il nous avait garanti que notre compatriote serait libérée. Il ne s'est même pas déplacé", constate le président de la fédération Aux dernières nouvelles, la jeune étudiante de 21 ans a été envoyé en prison ce dimanche matin. Les Sénégalais de Turquie en appellent à la diligence des autorités afin que tirer leur compatriote déjà mal en point des mains de la justice turc.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Etudiante-violee-en-Turquie...

