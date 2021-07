Euro 2020 : Angleterre / Danemark : Les compositions officielles Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Juillet 2021 à 20:01 | | 0 commentaire(s)|

La deuxième demi-finale oppose ce mercredi (19h00 GMT) l'Angleterre au Danemark à Wembley. A quelques heures du coup d'envoi de cette affiche, nous vous proposons les compositions officielles des deux entraineurs. Coté anglais, Gareth Southgate conserve son 4-2-3-1, avec un seul changement par rapport au quart de finale face à l'Ukraine (victoire 4-0). Sur le couloir droit, Jadon Sancho laissera sa place à la pépite d'Arsenal Bukayo Saka. Pour rappel, l'ailier des Three Lions avait pris un coup à l'entraînement la veille du quart de finale et n'avait pas pu jouer face à l'Ukraine. De l'autre côté du terrain, Kasper Hjulmand, le sélectionneur danois, ne change pas le onze tombeur de la République tchèque (2-1). Jens Stryger Larsen garde le poste de piston droit, en lieu et place de Daniel Wass. Kasper Dolberg occupe, lui, encore une fois la pointe du 3-4-3 de la Danish Dynamite. Les compositions Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Phillips – Saka, Mount, Sterling – Kane Danemark : Schmeichel – Christensen, Kjaer, Vestergaard – Stryger Larsen, Höjbjerg, Delaney, Maehle – Braithwaite, Dolberg, Damsgaard



