Euro 2020 : l’Italie renverse l’Angleterre et signe un deuxième sacre Rédigé par leral.net le Lundi 12 Juillet 2021 à 00:35 | | 0 commentaire(s)|

Pour la seconde fois de son histoire, l’Italie a remporté l’Euro en battant (1-1, 3-2 tab) l’Angleterre au bout du suspense. Retour sur la rencontre et les buts. Pour la seconde fois de son histoire, l’Italie a remporté l’Euro en battant (1-1, 3-2 tab) l’Angleterre au bout du suspense. Retour sur la rencontre et les buts. L’Italie est éternelle. Cinquante trois ans après son dernier sacre continental, la Squadra Azzurra a retrouvé les sommets européens en décrochant son deuxième titre en championnat d’Europe de football. Menés au score […] L’Italie est éternelle. Cinquante trois ans après son dernier sacre continental, la Squadra Azzurra a retrouvé les sommets européens en décrochant son deuxième titre en championnat d’Europe de football. Menés au score par un but de Luke Shaw (2e), les hommes de Roberto Mancini sont revenus dans le match après une réalisation de Leonardo Bonucci (67e) avant de renverser les Three Lions aux tirs au but (1-1, 3-2 tab). Devant son public de Wembley, la désillusion est terrible pour l’Angleterre. Retour sur la rencontre. LE MATCH. L’Italie renverse l’Angleterre Dans la mythique antre de Wembley et devant plus de 65 000 spectateurs – largement acquis à la cause britannique -, Ciro Immobile donne le coup d’envoi de cette 16e finale du Championnat d’Europe de football pour l’Italie. Si la Squadra Azzurra se procure le premier corner de la rencontre, elle va se faire punir sur la première contre-attaque de ce match. Au départ de l’action, Luke Shaw décale Harry Kane qui lance Kieran Trippier côté droit. Le joueur anglais a tout le temps pour centrer au second poteau où il retrouve… Luke Shaw. Seul face à Gianluigi Donnarumma, il reprend le cuir de volée et le crucifie (2e, 0-1). C’est le but le plus rapide (1’57 ») dans l’histoire d’une finale européenne et le premier but du joueur de Manchester United sous les couleurs des Three Lions. Les Italiens tentent de réagir rapidement. Federico Chiesa obtient un coup franc parfaitement placé à l’entrée de la surface après une faute de Luke Shaw. Lorenzo Insigne prend alors ses responsabilités mais sa frappe enroulée ne retombe pas suffisamment et termine sa course derrière la cage de Jordan Pickford (8e). Toutefois les Anglais restent les plus forts et les plus impactants dans ces premières minutes. Ils obtiennent d’ailleurs deux corners (13e, 15e) que parvient à écarter l’arrière garde italienne. La Squadra Azzurra est très perturbée par le système (3-4-3) mis en place par Gareth Southgate et souffre particulièrement des percussions des deux pistons anglais Shaw et Trippier. À LIRE AUSSI« Our moment » : à l’Euro 2020, les Anglais s’y voient déjà À la demi-heure de jeu, la possession est légèrement en faveur des hommes de Roberto Mancini (55 %). Une domination stérile puisque l’Italie ne parvient ni à contourner ni à percer le bloc anglais. Dépourvus de solutions, les Azzurri doivent alors se résoudre à des exploits individuels. Lumineux depuis le début de cet Euro, Federico Chiesa se défait de deux joueurs anglais avant de percuter dans l’axe et d’armer une puissante frappe. Sa tentative flirte avec le montant de Jordan Pickford, battu (35e). C’était tout proche. Les joueurs de Roberto Mancini poussent dans cette fin de première période pour tenter d’égaliser avant la mi-temps mais ne parviennent pas à briser le verrou anglais. Si M. Björn Kuipers accorde quatre minutes de temps additionnel, le score n’évolue pas. À la pause, les Three Lions font la course en tête. À LIRE AUSSILe tacle de l’Euro : pourquoi (presque) tout le monde déteste l’Angleterre Au retour des vestiaires, aucun changement n’est à signaler. Nicolò Barella est le premier joueur averti dans cette finale après une faute sur Harry Kane (47e). Puis c’est autour de Raheem Sterling d’offrir un très bon coup-franc aux Italiens à la suite d’un geste mal maîtrisé sur Lorenzo Insigne. Plein axe à l’entrée de la surface, l’attaquant du Napoli s’essaye une nouvelle fois, mais sa tentative frôle le cadre de Jordan Pickford (51e). Quelques instants plus tard, Lorenzo Insigne percute dans la défense anglaise mais manque sa frappe (53e). Face aux difficultés de ses troupes, Roberto Mancini décide d’opérer ses deux premiers changements. Bryan Cristante prend la place de Nicolò Barella (54e) tandis que Ciro Immobile cède la sienne à Domenico Berardi (55e). Les Anglais se montrent davantage dangereux sur coup de pied arrêté. Après une faute de Leonardo Bonucci sur Raheem Sterling, sanctionnée d’un carton jaune (55e), Luke Shaw tire un coup franc excentré côté gauche. Dans la boîte, il trouve Harry Maguire qui est là pour reprendre, sans parvenir à rabattre son coup de tête (56e). L’Italie se relance. Et Lorenzo Insigne est tout proche de s’offrir la balle d’égalisation. En angle fermé dans la surface, l’attaquant du Napoli frappe fort au premier poteau. Jordan Pickford, bien placé, repousse (57e). Puis, c’est au tour de Federico Chiesa de mettre le feu dans la défense anglaise. Mais sa frappe à ras de terre est superbement arrêtée par le portier britannique (62e). Et ce qui devait arriver arriva. Sur corner, Marco Verratti est à la réception au second poteau de la tête. Jordan Pickford s’illustre encore d’une superbe parade et dévie le cuir sur le montant. Mais derrière, Leonardo Bonucci se précipite pour pousser le ballon au fond des filets (67e, 1-1). Tout est à refaire. Une ouverture du score qui oblige Gareth Southgate à réagir. Bukayo Saka remplace ainsi Kieran Trippier (71e) tandis que Declan Rice est remplacé par Jordan Henderson (74e). Mais l’Italie repart de l’avant et Domenico Berardi est tout proche de permettre aux siens de reprendre les devants. Servi dans la profondeur par une longue passe de Leonardo Bonucci, l’attaquant de la Nazionale réussit à reprendre le cuir de volée, mais sa frappe s’envole (73e). Ça se rapproche. Dans le dernier quart d’heure, le rythme retombe. Les Anglais, qui refusaient jusqu’alors le jeu, posent finalement le pied sur le ballon en fin de match. Un centre de Mason Mount (84e) puis un coup franc du même homme (85e) et un débordement de Raheem Sterling (89e) agitent l’arrière-garde italienne, qui repousse. Mais la Squadra Azzurra va être frappée par un premier coup dur. Federico Chiesa, blessé, est contraint de céder sa place à Federico Bernardeschi (86e). Pour tenter de forcer le destin, les vingt-deux acteurs bénéficient de six minutes de temps additionnel. Si les Anglais s’offrent une dernière frayeur après une bonne combinaison italienne en toute fin de rencontre (90e+5), le score en restera là et les deux sélections devront se départager en prolongation. À LIRE AUSSI« L’Italie est déjà le grand vainqueur de cet Euro » Pour débuter cette prolongation, un changement est à noter côté italien avec l’entrée d’Andrea Belotti et la sortie de Lorenzo Insigne (91e). Mais les Anglais reviennent avec les meilleures intentions à l’image de la percussion de Raheem Sterling dans la surface (96e) ou de la reprise de Kalvin Philipps (97e). Après plus d’une heure et demi de jeu, les corps sont éreintés et les deux entraîneurs opèrent de nouveaux changements. Marco Verratti est remplacé par Manuel Locatelli (96e) alors que Jack Grealish fait son entrée à la place de Mason Mount (99e). Et l’Italie n’a pas dit son dernier mot. Emerson parvient à faire la différence devant Kyle Walker côté gauche avant de centrer fort а mi-hauteur. Federico Bernardeschi jaillit au premier poteau mais ne peut qu’effleurer le ballon qui est détourné en catastrophe par Jordan Pickford (103e). Dès le retour des vestiaires, l’Italie se procure un coup franc plein axe. Federico Bernardeschi s’en charge et frappe puissamment. Cadré, le cuir est capté en deux temps par le portier d’Everton (106e). Devant les 60 000 supporteurs britanniques présents dans les tribunes de Wembley, les Three Lions monopolisent le cuir et poussent pour reprendre les devants face à une équipe italienne solide défensivement. En toute fin de match, Emerson cède sa place à Alessandro Florenzi (118e), tandis que Jadon Sancho et Marcus Rashford remplacent respectivement Kyle Walker (120e) et Jordan Henderson (120e). Malgré trois minutes de temps additionnel, aucune des deux sélections ne réussit à prendre le meilleur. Anglais et Italiens se départageront aux tirs au but. Le premier tireur à s’avancer est Italien : Domenico Berardi. L’attaquant de Sassuolo prend Jordan Pickford à contre-pied et lance son équipe. C’est alors au tour du capitaine anglais Harry Kane de se présenter face à Gianluigi Donnarumma. Si le gardien italien choisit le bon côté, la puissante frappe du « prince Harry » ne lui laisse aucune chance. Second tireur italien, Andrea Belotti voit son tir repoussé par Jordan Pickford. Wembley exulte ! Face à Donnarumma, Harry Maguire frappe en puissance en lucarne et permet à l’Angleterre de passer devant aux compteurs. Leonardo Bonucci se présente alors sous les sifflets de tout un stade. Le défenseur de la Juventus Turin ne tremble pas et marque. Entré en jeu au bout de la prolongation, Marcus Rashford voit sa frappe s’écraser sur le montant de Jordan Pickford. La séance des tirs au but est relancée. Federico Bernardeschi redonne alors l’avantage aux siens d’une frappe plein axe. L’Italie repasse devant. À son tour, Jadon Sancho voit son tir repoussé par Gianluigi Donnarumma. Et contre toute attente, Jorginho voit lui aussi sa tentative déviée sur le poteau par Jordan Pickford. FINALE – WEMBLEY STADIUM Dimanche 11 Juillet 2021 à 21h00 – Arbitre : Bjorn Kuipers ITALIE 0 5 1 1 1 0 0 SCORE À LA MI-TEMPS 1 3 TIRS AU BUTS 2

67 min.

BONUCCI



3 min.

SHAW ANGLETERRE Terminé LE MATCH

LA COMPO

LES 2 BUTS

LES 7 ACTIONS

LES 6 CARTONS

LES 11 CHANGEMENTS

LES CHIFFRES Terminé : C’est terminé à Wembley ! Tir au but – Tir au but raté: Saka doit impérativement marquer. Le jeune attaquant frappe fort… mais c’est Donnarumma, qui d’une détente magistrale sur sa gauche, repousse et offre le titre de champion d’Europe à l’Italie ! Tir au but – Tir au but raté: Balle de match pour Jorginho. Le milieu champion d’Europe avec Chelsea frappe sur la droite de Pickford qui se détend… repousse le ballon sur son poteau… avant de le capter et de réanimer tout un pays ! Tir au but – Tir au but raté: Sancho, entré en jeu spécifiquement pour cette séance, comme Rashford, échoue à son tour devant Donnarumma qui réalise la parade en se détendant sur sa gauche ! Tir au but – Tir au but réussi: Bernardeschi ne tremble pas et d’une frappe plein axe redonne l’avantage à l’Italie ! Quel suspense ! Tir au but – Tir au but raté: La pression est sur les épaules de Rashford. Après une course d’élan peu académique, le joueur de Manchester United expédie le ballon sur le poteau gauche de Donnarumma ! Tir au but – Tir au but réussi: Bonucci, l’homme qui a relancé la Squadra Azzurra dans cette finale, trompe Pickford d’une frappe à mi-hauteur parfaitement exécutée. Tir au but – Tir au but réussi: Maguire, d’un missile en lucarne, propulse les Anglais en tête dans cette séance ! Tir au but – Tir au but raté: Belotti respire… prend son élan… frappe… mais Pickford se détend sur sa gauche et réalise la parade ! Tir au but – Tir au but réussi: Au tour de Kane de se présenter devant Donnarumma. D’une frappe parfaitement exécutée, il trompe le futur gardien du PSG, pourtant parti du bon côté ! Tir au but – Tir au but réussi: Berardi est le premier frappeur côté italien. L’attaquant de Sassuolo, d’un plat du pied gauche assuré, prend Pickford à contre-pied ! Tir au but : Harry Kane remporte le toss. Les tirs au but seront joués du côté des supporters anglais ! 0fin prol. min. : Il s’agit de la 2e finale de l’histoire de l’Euro qui va se décider aux tirs au but. En 1976, la République tchèque de l’icône Panenka s’était imposée face à l’Allemagne de l’Ouest. 0fin prol. min. : M. Kuipers siffle la fin de la prolongation ! Le sort de cet Euro 2020 va donc se jouer lors d’une séance de tirs au but ! 120+1 min. : Sur le corner à suivre, Cristante parvient à placer une subtile déviation de la tête au premier poteau mais aucun de ses coéquipiers ne peut couper dans la continuité ! 120 min. – Changement: Dans le même temps, Sancho entre à la place de Walker. 120 min. – Changement: Henderson, pourtant entré en cours de match, est remplacé par Rashford. 119 min. : Florenzi prend son couloir gauche et s’en va centrer. Le ballon est dévié en corner ! 118 min. – Changement: Emerson est remplacé par Florenzi pour les dernières minutes. 116 min. : Il reste moins de cinq minutes à disputer. Les Italiens remettent le pied sur le ballon. Sollicité à gauche dans la surface, Bernardeschi s’essaie à une frappe en pivot. Stones, sur la trajectoire, touche le ballon de la main mais celle-ci est bien collée au corps et l’arbitre ne bronche pas. 114 min. – Carton jaune pour Frello Filho: Jorginho, qui a été l’auteur d’une vilaine semelle au regard du ralenti, est logiquement averti. 113 min. : Gros contact entre Grealish et Jorginho qui s’étaient tous les deux jetés comme des affamés sur le ballon ! Les images sont impressionnantes et les deux joueurs restent au sol. 112 min. : Les Three Lions sont en train d’appuyer sur l’accélérateur. Recroquevillée, l’Italie guette les opportunités de sévir en contre. 110 min. : Les Anglais semblent retrouver de l’allant et il faut une superbe intervention de Chiellini dans les pieds de Sterling, au cœur de la surface, pour annihiler une nouvelle situation chaude. 108 min. : Une longue touche de Walker côté droit crée un mouvement de panique dans la défense italienne. Kane finit par parvenir à distiller un centre pour Stones placé aux six mètres mais Donnarumma réalise une intervention aérienne décisive pour sauver la Nazionale sur ce coup ! 107 min. : Bernardeschi prend directement sa chance sur le coup franc à suivre, placé à près de 30 mètres plein axe. Sa frappe est cadrée et Pickford doit s’y prendre à deux fois pour capter le ballon. 106 min. – Carton jaune pour Maguire: Maguire ne maîtrise pas une intervention sur le poison Belotti et est averti par M. Kuipers. 106 min. : Et c’est reparti pour les 15 dernières minutes de jeu dans cet Euro ! Mi-temps des prolongations : La pause vient d’être sifflée dans cette prolongation. Aucune équipe n’est parvenue à faire la différence et le suspense demeure à son paroxysme ! 105+1 min. : Il y aura une minute de temps additionnel. Locatelli déboule à droite et centre mais Maguire est bien placé pour couper. 105 min. : Au tour de Locatelli de mettre le feu à l’entrée de la surface anglaise ! Il faut un prompt retour de Phillips pour sauver les siens. 103 min. – Occasion pour Italie: Quelle opportunité pour l’Italie ! Emerson parvient à faire la différence devant Walker avant de centrer fort à mi-hauteur. Bernardeschi jaillit au premier poteau mais ne peut qu’effleurer le ballon qui est détourné en catastrophe par Pickford ! 101 min. : Sur son premier ballon, Grealish travaille sur la gauche de la surface italienne et trouve une zone de passe d’une talonnade bien sentie pour Saka. Le jeune joueur d’Arsenal manque toutefois sa prise de balle, dilapidant ainsi une belle munition. 99 min. – Changement: Le chouchou du public anglais, Grealish, entre en jeu à la place de Mount. 99 min. : Superbe contrôle orienté de Belotti dos au jeu. Le joueur du Torino enchaîne avec une frappe qui est cependant ralentie par Maguire. Pickford se saisit du ballon sans problème. 97 min. : A la retombée d’un second ballon consécutif à un corner, Phillips contrôle et arme une demi-volée des 25 mètres. Le ballon replonge juste à gauche des buts de Donnarumma, entraînant une clameur dans Wembley ! 96 min. – Changement: Encore du sang frais pour la Squadra Azzurra avec l’entrée de Locatelli à la place de Verratti. 96 min. : En une touche, Henderson ouvre pour Sterling dans l’espace à gauche. La différence semble faite mais c’était sans compter sur un retour salvateur de Chiellini qui se jette et détourne le centre de l’ailier anglais ! Quel match du défenseur vétéran de la Juve ! 95 min. : Avec 127 ballons joués dans les 90 premières minutes, Marco Verratti affiche un total supérieur à celui de Kalvin Phillips, Declan Rice, Mason Mount et Jordan Henderson… réunis ! 93 min. : Belotti fait immédiatement admirer sa qualité technique pour s’extirper du rond central. Le milieu du Torino joue pour Cristante qui allonge en première intention vers Berardi. Ce dernier commet toutefois la faute au duel avec Maguire. 91 min. – Changement: Roberto Mancini a opéré un changement pour entamer la prolongation en lançant Belotti dans la bataille à la place d’un Insigne qui a énormément donné. 91 min. : C’est pari pour la première période des prolongations ! 0fin 90 min. : La fin du temps réglementaire vient d’être sifflée sur ce score de 1-1. Les deux sélections s’engagent dans une suffocante prolongation ! 90+6 min. – Carton jaune pour Chiellini: Saka tente de prendre la poudre d’escampette le long de la ligne de touche côté droit. Chiellini est l’auteur d’une faute grossière en retenant le jeune Anglais par le col ! Il est logiquement averti ! 90+5 min. : Berardi réussit une différence sur l’aile droite avant d’adresser un bon centre vers les six mètres. Malgré la menace dans son dos, Walker remise avec plein de sérénité vers Pickford. 90+4 min. : Les Azzurri reprennent le contrôle et s’appliquent à priver leurs adversaires de munitions. Ils progressent doucement dans le camp anglais. 90+2 min. : Les tours anglaises sont montées sur un coup franc excentré. La défense italienne tient malgré tout le choc et Verratti finit par obtenir un coup franc qui permet à la Nazionale de se dégager. 90 min. : Six minutes de temps additionnel viennent d’être annoncées ! 89 min. : Sterling, dans son style caractéristique, se lance dans un numéro de soliste. Le joueur de Manchester City parvient à prendre de la vitesse, entre dans la surface, mais pousse un peu trop loin son ballon. Il ne peut éviter la sphère de sortir, de très peu. 87 min. : A 34 ans et 71 jours, Leonardo Bonucci est devenu ce soir le buteur le plus âgé lors d’une finale de l’Euro. Il efface des tablettes l’Allemand Bernd Hölzenbein, qui avait 30 ans et 103 jours en 1976. 86 min. – Changement: Chiesa, légèrement touché à la cheville et surtout à bout de forces, est logiquement remplacé par Bernardeschi. 85 min. : Les Anglais essaient enfin de reprendre la direction des opérations et parviennent à remonter d’un cran sur la pelouse. 84 min. – Carton jaune pour Insigne: Insigne hérite d’un carton jaune pour une intervention à retardement sur Phillips. 83 min. : La partie reprend alors que Chiesa tente de recouvrer ses esprits sur le bord du terrain. Il reprend finalement sa place. 81 min. : Chiesa est resté au sol après l’action précédente. Le jeu est arrêté. 80 min. : Chiesa, surpuissant, se lance dans un nouveau rush en solitaire. Il faut le retour conjugué de Saka, Walker et Phillips pour l’arrêter aux abords de la zone de vérité ! 78 min. : Wembley retient son souffle alors que les Anglais apparaissent complètement sans solution. Le contraste est saisissant entre une équipe qui semblait si sûre de sa force durant la première heure de jeu et ce bloc qui évolue sur le fil du rasoir depuis l’égalisation de Bonucci. 76 min. : Le ballon est confisqué par une Squadra Azzurra transcendée. Sonnés et manifestement éprouvés physiquement, les Three Lions ne parviennent pas à trouver de second souffle pour le moment. 74 min. – Changement: Nouveau changement pour l’Angleterre. Rice, auteur d’un énorme travail au milieu, cède sa place à Henderson. 73 min. – Occasion pour Italie: Les Italiens sont en feu ! Bonucci, depuis sa base arrière, allonge le jeu. La charnière anglaise est prise et Berardi se jette pour anticiper la sortie de Pickford. Sa reprise échoue juste au-dessus du but ! 72 min. : Leonardo Bonucci est devenu le premier joueur italien à marquer un but en finale d’une grande compétition depuis un certain Marco Materazzi en 2006. 71 min. : Kieran Trippier, passeur décisif ce soir, a été à l’origine de 28 occasions entre la dernière Coupe du monde et cet Euro 2020. Seul Kevin De Bruyne fait mieux sur les deux tournois (36) ! 70 min. – Changement: Gareth Southgate tente de secouer les Three Lions en lançant Saka, au profil plus offensif, à la place d’un très bon Trippier. 69 min. : Cette sélection italienne a du cœur et vient de relancer complètement cette finale ! Le momentum a forcément basculé et, sur la lancée de l’égalisation, la Squadra Azzurra travaille pour enfoncer le clou ! 67 min. – But pour Italie: L’Italie égalise ! Berardi frappe un corner de manière rentrante depuis la droite. Au second poteau, Chiellini se jette mais est contré. Verratti place sa tête mais Pickford plonge et dévie sur son poteau ! Le ballon reste en jeu dans les six mètres et c’est finalement le vétéran Bonucci qui, du gauche, parvient à trouver l’ouverture ! Quelle abnégation ! 66 min. : Les Italiens repartent à l’abordage mais les minutes défilent inexorablement. L’Angleterre, toujours aussi disciplinée sur le plan tactique, tient le choc pour le moment. 64 min. – Occasion pour Angleterre: Réplique anglaise sur corner ! Sur un ballon venu de la gauche, distillé par Trippier, Stones s’envole au point de penalty pour reprendre de la tête. Donnarumma s’envole et claque le cuir du bout des gants au-dessus de sa transversale ! 62 min. – Occasion pour Italie: Le danger se rapproche ! Ce diable de Chiesa bouscule encore la défense anglaise. Il multiplie les feintes devant Walker et Stones avant de trouver une fenêtre de tir. Sa frappe du droit est puissante mais Pickford, d’une magnifique détente, claque la sphère hors de son cadre ! 61 min. : La tension est palpable alors que la partie est entrée dans sa dernière demi-heure. Les supporters anglais haussent la voix pour joueur leur rôle si important de 12e homme ! 59 min. : La Squadra Azzurra est loin, bien loin d’avoir abdiquée ! Les Azzurri travaillent dans le camp anglais et tentent de mettre un peu plus de rythme dans leurs offensives. 57 min. – Occasion pour Italie: Réaction italienne ! Chiesa met le feu dans la surface. Le ballon échoue finalement dans les pieds d’Insigne qui, sur la gauche en angle fermé, frappe fort au premier poteau. Pickford, bien placé, repousse ! 56 min. : Shaw frappe le coup franc à suivre placé sur l’aile gauche. Dans la mêlée, le grand Maguire s’élève plus haut que tout le monde mais ne peut assurer sa reprise de la tête. Le ballon file au-dessus du cadre. 55 min. – Carton jaune pour Bonucci: Bonucci, auteur d’une faute grossière sur Sterling, est averti à son tour. 55 min. – Changement: Immobile, lui aussi fort décevant, est dans le même temps remplacé par Berardi. 54 min. – Changement: Roberto Mancini opère un premier changement en lançant Cristante à la place d’un Barella effacé. 52 min. : Chiesa a du feu dans les jambes et sonne la révolte ! Le joueur de la Juve percute côté droit avant de chercher à renverser le jeu vers Insigne. Walker, qui avait parfaitement lu l’action, coupe de la tête et remise sereinement vers Pickford. 51 min. – Occasion pour Italie: L’Italie réplique et Insigne, déséquilibré par Sterling, obtient un coup franc à 20 mètres plein axe ! L’attaquant de Naples ne laisse à personne d’autre le soin d’exécuter la sentence. Sa frappe enroulée manque de peu d’accrocher la lucarne gauche de Pickford ! 50 min. : Raheem Sterling est un véritable dynamiteur ! Le feu follet de Manchester City est le joueur qui a le plus tenté (32) et réussi (18, dont 9 contre le Danemark !) de dribbles depuis le début de la compétition, dont 7 dans la surface de réparation adverse ! Il a clairement passé un cap en sélection en étant impliqué sur 22 buts lors de ses 22 dernières sélections (15 réalisations, 7 passes décisives), contre seulement 11 buts au cours de ses 45 premières capes sous le maillot des Three Lions. 48 min. : Shaw poursuit son festival à gauche et trouve une ouverture pour Sterling. Le numéro 10 accélère sur 5 mètres et fait la différence avant de s’écrouler dans la surface entre Chiellini et Bonucci. M. Kuipers ne bronche pas ! 47 min. – Carton jaune pour Barella: Barella est le premier joueur averti ce soir, après un tacle mal maîtrisé sur Kane. 47 min. : Declan Rice a livré une prestation majuscule en première période. Le milieu de West Ham a en effet remporté plus de duels (8) et récupéré plus de ballons (3) que quiconque sur le terrain. Il a complété sa feuille de statistiques avec 3 tacles, le plus haut total parmi les Anglais. 46 min. : C’est reparti ! Aucun changement n’a été à signaler, ni d’un côté, ni de l’autre, durant la pause. Mi-temps : Durant son incroyable série de 33 matches sans défaite avant la finale de ce soir, l’Italie a été menée au score durant 44 minutes, en tout et pour tout… un total déjà dépassé ce dimanche ! Mi-temps : C’est la pause à Wembley ! L’Angleterre, grâce à un but de Luke Shaw dès la 2e minute de jeu, regagne les vestiaires avec l’avantage au tableau d’affichage. Mieux entrés dans cette finale, les Three Lions ont pris l’ascendant sur une Italie trop longtemps timorée, mais qui est loin d’avoir dit son dernier mot, en témoignent ses dix dernières minutes qui ont été d’un bien meilleur calibre. Reprenez bien votre souffle avant un second acte qui s’annonce tout simplement électrique ! 45+4 min. : Après un bon travail d’approche, Bonucci prend sa chance de très loin. Sa tentative, audacieuse, échoue nettement à côté. 45+2 min. : A la réception d’un centre de Di Lorenzo, Immobile, au point de penalty, reprend de volée. Stones, sur la trajectoire, repousse. Verratti arrive en seconde lame et frappe à 18 mètres. Le tir du joueur du PSG est cependant bien trop peu puissant pour mettre en danger un Pickford vigilant. 45+1 min. : Quatre minutes de temps additionnel ont été annoncées. 45 min. : Marco Verratti se montre davantage également depuis une dizaine de minutes. Le milieu italien a d’ailleurs pris ses responsabilités de chef d’orchestre pour l’Italie dans cet Euro. Il a en effet initié 9 séquences en jeu ouvert ayant débouché sur un tir (seul le Danois Hojberg fait mieux avec 15) et a été directement à l’origine de 12 occasions (dauphin de Kevin De Bruyne, 13). 43 min. : Le ballon ne quitte plus les pieds italiens. Le public de Wembley donne de la voix pour soutenir ses favoris qui connaissent un petit temps faible. 41 min. : Les Italiens se montrent plus inspirés et tranchants dans la construction de leurs offensives depuis plusieurs minutes, même s’il reste très difficile de trouver des solutions dans les 30 derniers mètres anglais. 39 min. : Immobile est pris au piège du hors-jeu. L’attaquant de la Lazio, à l’image de ses dernières sorties, peine à se mettre en évidence dans cette finale. La Nazionale attend beaucoup plus de son buteur ! 37 min. : Après un début de compétition en demi-teinte, Harry Kane est monté en puissance et l’attaquant de Tottenham tient son rang ce soir en se montrant inspiré dans ses choix. Toutes compétitions confondues, il a été directement impliqué sur 28 buts lors de ses 27 dernières apparitions avec les Three Lions (19 buts, 9 passes décisives). S’il trouvait l’ouverture ce soir, il deviendrait le meilleur buteur de l’histoire de la sélection en grande compétition – il partage actuellement ce statut honorifique avec Gary Lineker (10 réalisations chacun). 35 min. – Occasion pour Italie: La réaction italienne intervient enfin ! Chiesa, depuis la droite, se bat comme un taureau pour se débarrasser de Rice. L’attaquant de La Juve tient debout et progresse avant de déclencher une frappe rasante à 20 mètres, qui passe de très peu à droite de la cible ! Un frisson vient de parcourir les travées de Wembley ! 34 min. : Sur un long ballon, Kane dévie de la tête pour Sterling. L’attaquant de Manchester City tente le une-deux avec Mount et seul un bout de chaussure italienne l’empêche d’aller défier Donnarumma en duel ! 32 min. : Le duo formé par les jeunes milieux Declan Rice et Kalvin Phillips est l’une des très belles surprises de cet Euro. La sélection anglaise n’a ainsi encaissé qu’un but en 830 minutes lorsque les deux hommes étaient associés sur le terrain ! 30 min. : La Squadra Azzurra tente de se rassurer à la faveur d’une longue séquence de conservation, mais il lui est toutefois toujours très difficile d’approcher de la surface de Pickford. Les Anglais se montrent très solides sur les phases défensives, bénéficiant de l’excellent travail de l’ombre de leur entrejeu notamment. 29 min. : Les deux adversaires du soir proposent des blocs particulièrement hermétiques depuis le début de la compétition. Ils affichent d’ailleurs les deux meilleures moyennes de tirs cadrés concédés par rencontre (2,2 pour l’Angleterre et 2,3 pour l’Italie). 28 min. : Timide réaction italienne, par l’intermédiaire d’Insigne dont la frappe lointaine est écrasée et passe très nettement à gauche des buts anglais. 26 min. : A 36 ans et 331 jours, Giorgio Chiellini devient ce soir le joueur le plus âgé à arborer un brassard de capitaine en finale d’un Euro. Il déloge un autre monstre sacré du football transalpin, Gianluigi Buffon (24 ans et 154 jours en 2012). 25 min. : Sterling tente d’opérer une percussion en solitaire plein axe. L’attaquant anglais progresse avant de tenter un audacieux grand pont sur Chiellini, mais c’est le vétéran italien qui a le dernier mot. 24 min. : Jorginho tente, en serrant les dents, de reprendre le cours des débats. Les Anglais sont à l’attaque pendant ce temps. 23 min. : Le jeu a repris alors que le staff italien prend soin du genou droit de Jorginho sur le bord du terrain. L’Italie évolue donc pour le moment en infériorité numérique. 22 min. : Jorginho est au sol et le jeu momentanément interrompu. Le peuple italien retient son souffle alors que les soigneurs ont fait leur apparition sur la pelouse… 20 min. : L’Italie tente de monter d’un cran et de capitaliser sur l’une de ses grandes forces, sa capacité à instaurer un pressing haut sur le terrain. La preuve ? Dans cet Euro, la Squadra Azzurra est parvenue à placer 12 tirs cadrés et inscrire 3 buts à la suite d’actions générées par des récupérations dans les 40 mètres adverses, plus que toute autre équipe. 18 min. : Jorginho réalise un coup de sombrero dans l’entrejeu pour s’offrir de l’espace et orienter le jeu intelligemment à gauche. Le champion d’Europe avec Chelsea est en train de monter en puissance dans cette rencontre, et son impact sera évidemment l’une des clés de la finale pour l’Italie. 16 min. : La mission s’annonçait compliquée pour l’Italie, elle l’est d’autant plus au terme du premier quart d’heure. Les Three Lions sont en effet invaincus depuis 12 matches (11 victoires, 1 nul), avec 10 clean sheets à la clé. L’Angleterre n’a en outre concédé qu’un but, en demi-finale contre le Danemark, depuis le début de l’Euro. 14 min. : Gianluigi Donnarumma vient d’être battu durant 4 rencontres consécutives en sélection pour la première fois dans sa jeune carrière. Toutefois, le futur gardien du PSG n’a jamais encaissé plus d’un but lors de ses 32 capes avec l’Italie (19 matches sans prendre de but). 13 min. : Sur le coup de pied de coin frappé par Trippier, Donnarumma s’impose avec autorité dans les airs. Cette intervention fait beaucoup de bien à une arrière-garde azzurra forcément perturbée. 13 min. : Trippier, encore une fois trouvé par Kane, peut encore adresser un centre vers le second poteau. Dos au jeu et sous pression, Di Lorenzo est contraint de concéder le corner. 11 min. : Nouveau décalage trouvé par les Anglais côté droit. Trippier centre fort à mi-hauteur mais Chiellini, bien placé, repousse. Le plan de jeu imaginé par Southgate se montre quoi qu’il en soit redoutablement efficace dans ce début de partie ! 09 min. : Luke Shaw a marqué ce soir son premier but sous les couleurs des Three Lions, et le plus rapide (1’57 ») dans l’histoire d’une finale européenne ! Il est également le premier joueur de Manchester United à inscrire un but en finale de l’Euro. 08 min. : Insigne prend ses responsabilités sur ce coup franc placé à 25 mètres, légèrement sur la droite. Sa frappe enroulée du droit franchit l’obstacle du mur mais ne retombe pas suffisamment, terminant sa course derrière la cage défendue par Pickford. 07 min. : La Nazionale tente de réagir et le percutant Chiesa s’en va gagner un coup franc au duel avec Shaw. 06 min. : Dans son histoire récente, l’Angleterre s’est montrée plutôt inspirée à Wembley, avec un bilan flatteur de 15 victoires lors de ses 17 dernières rencontres, pour un nul et une défaite (46 buts marqués, 5 encaissés). Au total, les Three Lions ont remporté 187 victoires dans le temple du football, pour 73 nuls et 39 défaites. 04 min. : Incroyable entame de finale de la part des Three Lions ! Les Anglais sont parvenus à faire mouche sur leur première offensive et, poussés par un public en ébullition, sont déchaînés. L’Italie va devoir laisser passer l’orage ! 02 min. – But pour Angleterre: L’Angleterre ouvre le score ! Shaw s’arrache le long de la ligne de touche côté gauche pour initier une relance. Kane vient au relais et renverse le jeu à droite pour Trippier en première intention. Le défenseur de l’Atlético de Madrid prend l’information et distille un superbe ballon au second poteau. A la retombée, Shaw, qui avait poursuivi son effort, reprend de volée et trompe un Donnarumma impuissant au premier poteau ! Wembley entre en fusion ! 02 min. : Insigne frappe le corner mais la tour de contrôle Maguire éloigne de la tête au premier poteau. 02 min. : Les Anglais sont mis sous pression d’entrée ! Shaw, en difficulté, manque complètement sa remise en retrait pour Pickford et concède le premier corner de la partie. 01 min. : C’est parti à Wembley ! L’arbitre de la rencontre, le Néerlandais Björn Kuipers, vient de siffler le coup d’envoi. Ce sont les Azzurri qui ont engagé avec Ciro Immobile à la baguette. 00 min. : Giorgio Chiellini et Harry Kane seront les capitaines du soir. L’Italie évoluera en bleu, l’Angleterre en blanc. 00 min. : Il pleut ce soir du côté de Londres, un paramètre qui sera à prendre en considération. Pour le reste, le thermomètre affiche 19°c et la pelouse est en excellent état. 00 min. : L’Angleterre participe ce soir à sa première finale dans un tournoi majeur depuis… 1966, et la fameuse édition de la Coupe du monde qu’elle avait remportée à domicile ! Ce vide de 55 ans entre deux finales de tournois majeurs demeurait le plus long pour une nation européenne. 00 min. : Au tour du « God save the Queen » d’être repris à l’unisson par Wembley. Frissons garantis ! 00 min. : Les hymnes sont entonnés, à commencer par le « Fratelli d’Italia ». 00 min. : Le Trophée Henri-Delaunay, qui sera remis en fin de soirée au vainqueur, est présenté au public. Dans la foulée, les deux sélections font leur apparition sur la pelouse. L’ambiance monte d’un cran ! 00 min. : Place à la cérémonie de clôture, avec un joli spectacle qui a été concocté par les responsables d’un Euro 2020 qui aura été une réussite sur le plan de l’organisation. 00 min. : L’Italie dispute ce soir sa 10e finale dans une grande compétition. La Squadra Azzurra, quadruple championne du monde, n’a en revanche remporté l’Euro qu’à une reprise (1968), échouant lors de ses deux autres apparitions en finale, contre l’Espagne en 2012 et face à la France en 2000. 00 min. : L’ambiance est en train de s’installer à Wembley où 65 000 spectateurs sont réunis ce soir. Les supporters anglais entonnent ces chants dont eux seuls ont le secret et qui font tout leur charme ! 00 min. : Le temple de Wembley accueille ce soir la 3e finale d’un grand tournoi dans son histoire. En 1966, l’Angleterre avait battu l’Allemagne au terme d’un match épique en Coupe du monde (4-2 ap), alors qu’en 1996, le suspense avait de nouveau été au rendez-vous avec la victoire de l’Allemagne aux dépens de la République tchèque en finale de l’Euro (2-1 ap). 00 min. : Avantage pour l’Italie dans les grandes compétitions. La Squadra Azzurra est en effet invaincue face aux Three Lions avec 3 succès (1-0 à l’Euro 1980, 2-1 lors des éditions 1990 et 2014 de la Coupe du monde) et un nul, suivi d’une qualification aux tirs au but, lors de l’Euro 2012. 00 min. : Du côté anglais, Gareth Southgate a lui surpris son monde en aménageant son dispositif dans un sens plus défensif, lançant Trippier aux dépens de Saka à droite. Les Three Lions arboreront donc un schéma qui ressemblera à un 5-2-3 en phase défensive, avec Walker qui viendra jouer plus près des centraux Stones et Maguire. Pour le reste, c’est du grand classique. Le onze de l’Angleterre : Pickford – Trippier, Walker, Stones, Maguire, Shaw – Phillips, Rice – Mount, Sterling – Kane. 00 min. : Les compositions d’équipes sont connues. Du côté italien, Roberto Mancini a déployé le onze attendu, avec les mêmes hommes qui avaient débuté contre l’Espagne en demi-finale. Buteur face à la Roja, Chiesa est évidemment confirmé aux avant-postes, tout comme Barella au milieu. Emerson suppléera encore le malheureux Spinazzola, victime d’une rupture du tendon d’Achille, au poste de latéral gauche. Le onze de l’Italie : Donnarumma – Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Immobile, Insigne. 00 min. : L’Angleterre est la 13e sélection différente à disputer une finale de l’Euro dans l’histoire. Être novice à ce stade de la compétition ne représente toutefois pas forcément un désavantage, puisque 9 des 12 baptêmes du feu précédents ont terminé en triomphe. 00 min. : Les Three Lions ont, 55 ans plus tard, de nouveau rendez-vous avec l’histoire. Chose assez surprenante pour une grande nation de ce calibre, la sélection anglaise n’a en effet plus disputé de finale en tournoi majeur depuis… 1966, et la finale de la Coupe du monde remportée devant son public de Wembley, déjà, son seul titre majeur. A l’instar de son homologue Roberto Mancini, Gareth Southgate a opéré un travail formidable pour reconstruire patiemment un groupe qui arrive aujourd’hui à maturité. En confiance et portée par son public, l’Angleterre a aujourd’hui une chance en or de redevenir la nation n°1 du Vieux Continent au classement d’un jeu qu’elle aime tant et dont elle revendique la paternité. Tout un peuple attend ce jour depuis longtemps, trop longtemps. A Harry Kane et ses coéquipiers de se transcender une nouvelle fois pour redorer le blason et l’orgueil de la nation. 00 min. : L’Italie est sur un petit nuage depuis plusieurs mois, restant sur une incroyable série de 33 matches sans défaite (27 victoires, 6 nuls), la plus longue de l’histoire de la Nazionale. Durant ce « run », les Azzurri ont inscrit 86 buts, n’en concédant que 10 dans le même temps. 00 min. : Pour beaucoup, l’Italie faisait figure d’épouvantail dans cet Euro… et elle n’a pas déçu ! Proposant un football parfois enthousiasmant, globalement très solide, et pouvant compter sur un groupe extrêmement soudé, la Squadra Azzurra est en train de renouer avec la grandeur d’une nation qui avait perdu de sa superbe ces dernières années. Roberto Mancini a su construire une équipe savamment équilibrée, en maintenant quelques grognards pour encadrer une jeune garde pleine de fougue et de talent. Efficace, appliquée et résiliente, cette sélection italienne a amplement mérité sa place en finale. Cet accessit ne lui suffira toutefois pas et, malgré la dure tâche d’évoluer à Wembley, elle peut se reposer sur des fondations lui permettant de rêver en grand de sacre continental ce soir. 00 min. : Bonsoir ! Merci de nous rejoindre pour suivre cette finale tant attendue de l’Euro 2020 opposant l’Italie à l’Angleterre. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures dans le mythique temple de Wembley.



Source : http://lesoleil.sn/euro-2020-litalie-renverse-lang...

Accueil Envoyer à un ami Partager