Euro 2024 : L'Espagne triomphe de l'Italie et accède aux huitièmes de finale

Dans un match très attendu dans cette phase de groupe de l'Euro 2024, l'Espagne, favorite du tournoi, a battu la Squadra Azzurra, championne d'Europe en titre, sur le score de 1-0. Grâce à cette victoire, la Roja s'assure la première place du groupe B et se qualifie pour les huitièmes de finale.



Malgré la domination espagnole tout au long de la rencontre, le score n'a pas reflété la domination constante. Cela est notamment dû aux nombreuses parades du gardien italien Gianluigi Donnarumma, qui a empêché son équipe de sombrer.



De leur côté, les Italiens, décevants avec une victoire contre l’Albanie et cette défaite face aux espagnols, devront désormais jouer leur va-tout lors de leur prochain match contre la Croatie. Le point du nul suffira pour l’Italie en espérant que l’Espagne gagne contre l’Albanie. Tandis que les croates devront battre les champions en titre pour pour passer.

