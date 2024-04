Eventuel compagnonnage PDS et PASTEF ? La réaction surprenante des Sénégalais : « maan, dakorouma…. » Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2024 à 03:54 | | 0 commentaire(s)| Après une élection présidentielle historique au Sénégal, où le pays a choisi un nouveau dirigeant pour les années à venir, les regards se tournent maintenant vers les possibles alliances politiques qui façonneront l'avenir du pays. Parmi les discussions qui agitent la scène politique sénégalaise, l'éventualité d'un compagnonnage entre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et Pastef, fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les réactions des Sénégalais à cette perspective, sont diverses et variées, reflétant la complexité du paysage politique et social du Sénégal. Certains voient dans cette alliance une opportunité de consolidation des forces politiques pour relever les défis nationaux, tandis que d'autres expriment des réserves et des inquiétudes, quant à la compatibilité idéologique et aux intérêts divergents des deux partis.



