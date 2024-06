Éventuelle arrestation de Macky Sall, un Procureur dit attendre l’ordre de la tutelle Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2024 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Charlotte Diop Alors qu'il pensait pouvoir se reposer en paix dans son exil et bénéficier de l'immense fortune qui lui est prêtée, l'ancien président Macky SALL risque d'être traduit devant les juridictions sénégalaises notamment avec la pétition lancée par les anciennes victimes sous son règne. Mieux, un Procureur de la République déclare qu'il est prêt pour arrêter Macky SALL si les nouvelles autorités lui en donnent l'ordre. Les assises de la justice en cours, un prétexte pour dénoncer les pouvoirs exorbitants du parquet, par le député Abass Fall. Ce vendredi dans l'émission Penco repris par senego, le responsable de Pastef Dakar est d'avis qu'il y a lieu de réduire les marges de manœuvre des Procureurs, qui obéissent aux ordres du ministre de la Justice. D'ailleurs, avec le nouveau régime, le député informe qu'un Procureur leur a confié qu'il est prêt à arrêter Macky Sall si on le lui demande. « Lorsque nous sommes venus au pouvoir, un procureur nous a dit : « si l'on me demande d'arrêter Macky Sall je vais le faire ». Parce que beaucoup d'entre eux aussi sont des carriéristes », déclare Abass Fall.



Source : https://atlanticactu.com/eventuelle-arrestation-de...

