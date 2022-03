Evolution des prix sur les marchés internationaux : les produits de l’UEMOA en hausse à l'exception de la noix de cajou et de l’or

Elle renseigne, dans son rapport intitulé « Bulletin mensuel des statistiques » consacré au mois de janvier dernier, que concernant les principales matières premières exportées par les pays de l’Union économique et monétaire Ouest africaine (Uemoa), les prix ont également progressé sur la même période pour le café (+67,8%), le coton (+42,6%), le caoutchouc (+33,3%) et le cacao (+3,3%).



En revanche, signale-t-elle dans la foulée, des baisses ont été enregistrées sur les marchés de la noix de cajou (-10,6%) et de l’or (-2,7%).



S’agissant des denrées alimentaires, l’indice des prix sur les marchés internationaux des produits importés par l’Union s’est accru de 26,4% sur un an. Les principaux produits à la base de cette progression sont les huiles (+54,3%), le sucre (+28,8%), le blé (+26,3%) et le riz (+21,4%).

Bassirou MBAYE





