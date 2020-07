Evolution du Coronavirus aux Etats-Unis : 679 morts et 57000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juillet 2020 à 10:53 | | 0 commentaire(s)| En l'espace d'une journée, 57 000 nouveaux cas de Covid-19 et 679 morts supplémentaires ont été recensés sur le sol américain, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins. Même si ce bilan journalier est légèrement inférieur à ceux enregistrés ces derniers jours.

Les infections toutes les 24 heures ont dépassé les 60 000 durant douze jours consécutifs, et ce, jusqu'à dimanche dernier. Au cours de cette douzaine, 70 000 contaminations ont été recensées durant trois jours. Et en fin de semaine dernière, le nombre de morts avait dépassé la barre des 1000 décès durant quatre jours de suite. Ce n'était pas arrivé depuis fin mai.



À noter que cette légère baisse enregistrée dimanche et lundi pourrait être due aux remontées des autorités sanitaires locales, ralenties le week-end. Après avoir connu une amélioration vers la fin du printemps, les Etats-Unis voient depuis plusieurs semaines l'épidémie repartir à la hausse, notamment dans le sud et l'ouest du pays.



Les Etats-Unis restent, de loin, le pays le plus endeuillé dans le monde (146 968 décès). Le Brésil vient en deuxième position (87 004), suivi du Royaume-Uni (45 752), puis du Mexique (43 680) et de l'Italie (35 112), selon le dernier bilan lundi soir.



Un membre de l'administration Trump contaminé

L'administration américaine a annoncé la contamination du conseiller à la sécurité nationale Robert O'Brien, l'un des hommes le plus souvent en contact avec le président. C'est la première fois qu'un membre aussi éminent du gouvernement Trump est atteint par le coronavirus.



Tandis que les restrictions se multiplient face à une recrudescence de cas dans le monde, Donald Trump s'affirmait encore jeudi dernier en faveur de la réouverture des écoles.

Le Parisien



