Excellence Alejandro Correa: « partager avec le Sénégal l’expérience du Venezuela dans le pétrole » Rédigé par leral.net le Lundi 6 Mai 2019 à 21:52 | | 0 commentaire(s)| Le Venezuela détient les plus grosses réserves pétrolières dans le monde. Une ressource naturelle qui porte en partie l’économie de ce pays depuis plusieurs décennies. Une expérience que le Venezuela aimerait partager avec le Sénégal pour l’aider à mieux profiter de son pétrole, mais également du Gaz, dont le Venezuela détient également la troisième réserve mondiale.

« Nous voulons partager notre expérience dans l’exploitation et la gestion des ressources pétrolières avec le Sénégal », a indiqué l’ambassadeur du Venezuela au Sénégal, Son Excellence M. Alejandro Correa. Toutefois, souligne le diplomate, « cela dépend de la volonté des deux pays qui peuvent signer un accord cadre dans ce sens ». Toutefois, son Excellence Alejandro Correa magnifie la coopération très dynamique entre les deux pays dans le domaine de l’éducation. « Nous offrons régulièrement des bourses d’étude à des étudiants sénégalais. Nous participons également à la construction d’écoles, dont deux sont déjà construites à Louga et à Gorée. Il y a également les kits scolaires que nous distribuons gratuitement dans les établissements scolaires de l’élémentaire du Sénégal ».

