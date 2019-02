Exclu- Soutien à Balla Gaye 2, Moustapha Guèye réagit: «Je ne répondrai pas aux polémiques… »

L’ancien tigre de Fass Moustapha Guèye est accusé d’avoir soutenu Balla Gaye 2 lors de son combat contre Modou Lo. Le directeur technique de l’écurie Fass était critiqué après la victoire du lion de Guédiawaye.



Il n’avait pas réagi après des semaines d’accusation. Moustapha Guèye était aujourd’hui au CNG, pour accompagner son poulain Gris Bordeaux venu répondre à la convocation du CNG. Au micro de wiwsport.com, il réagit pour la première fois sur cette affaire.



« Je ne répondra pas aux polémiques par rapport au combat Balla Gaye 2 vs Modou Lo. Ce que je peux dire est Gris Bordeaux est convoqué pour une affaire qui date de l’année dernière. Le CNG dirige la lutte mais aussi le collectif des lutteurs est là pour soutenir les lutteurs. Ce qu’il avait dit c’était non seulement en privé mais aussi, ils l’ont interpellé illégalement », confie Moustapha Guèye.



Gris Bordeaux a répondu à la convocation du CNG et il n’a pas été sanctionné, mais il regrette le fait qu’il ait été convoqué pour une déclaration qui date d’un an.















wiwsport.com

