Exclusif / Attaque d’un bus au cocktail Molotov : Serigne Saër Fall face à la justice américaine Arrêté depuis novembre 2023 à New-York, suite à un mandat d’arrêt lancé par la justice sénégalaise, pour son implication présumée dans l’attaque au cocktail Molotov, survenue dans un bus de la ligne 65 à Yarakh, lors des manifestations d’août 2023, Serigne Saër Fall fait face depuis vendredi, au juge du Tribunal du New Jersey Élisabeth.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2024 à 22:26 | | 0 commentaire(s)|

En fuite depuis le 1er août 2023, suite à l’attaque d’un bus de transport qui avait fait deux morts à Dakar, ainsi que cinq autres passagers qui ont été blessés lors de cette attaque qualifiée de « terroriste » par les autorités sénégalaises, dans un contexte de vives tensions, Serigne Saër Fall qui a rejoint les États-Unis à partir du Nicaragua, a été localisé dans le New Jersey, suite à l’avis lancé par Interpol, qui a révélé sa possible implication dans l’attaque de Yarakh.



Après avoir été présenté le 6 novembre 2023, devant un juge en Pennsylvanie, en vue de son extradition vers le Sénégal, c'est finalement le vendredi 12 avril 2024 que Serigne Saër Fall a fait face au juge. Lors de cette audience qui reprend lundi prochain, de nombreux Sénégalais de la Diaspora, dont l’activiste Ousmane Tounkara, ont témoigné en faveur du jeune homme qui risque gros, si le juge décide de l’extrader vers le Sénégal.



Outre les autorités sénégalaises, celles mauritaniennes le soupçonnent d’actes de terrorisme et ont longtemps tenté de le localiser, entraînant ainsi son arrestation.. Bien que les services de l’immigration américains l’aient initialement libéré après son arrestation, l’implication de Serigne Saër Fall dans l’attaque de Yarakh a été révélée par Interpol, ce qui a conduit à une nouvelle arrestation.



Mais, ne prenant pas pour argent comptant les accusations de la justice sénégalaise, les autorités américaines, quant à elles, ont mené des investigations approfondies sur les liens entre Serigne Saër Fall et un complice présumé, qui l’aurait accueilli à son arrivée aux États-Unis.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook