Exclusif - Me Moustapha Kamara : « Mes onze (11) idées pour un football sénégalais émergent (FSE)" Docteur en droit et titulaire d’un MBA de management à Neoma Business School, Maître Moustapha KAMARA est auteur d’une thèse de doctorat d’État en droit privé et sciences criminelles soutenue en 2006 à l’université de Reims Champagne-Ardenne (France) sur le sujet « Les opérations de transfert des footballeurs professionnels ». En exclusivité sur leral.net, il propose onze (11) idées pour un football sénégalais émergent (FSE) pour une proposition de réforme du football sénégalais.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Août 2018 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

PROPOSITION DE REFORME DU FOOTBALL SENEGALAIS Mes onze (11) idées pour un football sénégalais émergent (FSE) 1. Création d’une chambre nationale d’arbitrage en matière de sport au sein du CNOSS 2. La mise à jour des textes de 1992 régissant le football sénégalais 3. En attendant le CODE du sport ; GODOT dans le désert des Tartares 4. Interdiction de tout transfert de joueurs avant l’âge de 20 ans 5. Taxer les transferts internationaux de joueurs sénégalais à 1% 6. DTN : mise en place d’une véritable idéologie du football sénégalais 7. Centres de formation : renforcer l’éducation académique notamment le patriotisme et l’état d’esprit des joueurs 8. Reconversion : intégrer les anciens footballeurs internationaux dans le management des clubs et des sélections 9. Sécurité : créer un statut du supporter – Policiers et STADIERS 10. Création d’une ligue de football fermée avec un club phare par Région à l’exception de DAKAR 11. Financement : Création d’une fondation du football qui sera financée par les multinationales installées au Sénégal (Auchan, Orange, Eiffage, Total etc) et les grandes sociétés nationales par le biais de la fiscalité.







Maitre Moustapha KAMARA Docteur en droit privé/ MBA Avocat au Barreau de Marseille

