Exclusif : Oumar Guèye fait son bilan au ministère de la Pêche et de l’Economie maritime (Vidéo Wolof) Rédigé par leral.net le Lundi 8 Avril 2019 à 12:51 | | 0 commentaire(s)| Dans cet entretien exclusif accordé à Leral, le Ministre de la Pèche et de l'Economie Maritime a salué les performances du secteur. D'après Omar Guèye, la pêche est le premier poste pourvoyeur de devises au Sénégal, selon le rapport 2017 du Ministère de l'Economie et des Finances. Le ministre s'est aussi félicité du renforcement des liaisons maritimes, de la construction de quais de pêche ainsi que la subvention des gilets de sauvetage pour lutter contre les cas de noyades des pêcheurs...



