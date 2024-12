Exclusif – Trafic de drogue : Un magistrat gambien inculpé par ses pairs Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Décembre 2024 à 15:05 | | 0 commentaire(s)|

Gambie Atlanticactu/ Kanifing/ Amsatu Barrow Coup de tonnerre dans le monde judiciaire en Gambie. Les procureurs inculpent le magistrat en chef Pa Modou NIJE pour trafic de drogues interdites et abus de pouvoir. Le magistrat en chef Pa Modou NIJE de la magistrate du Bundung a été inculpé de six infractions pénales. Ces accusations comprennent le traitement de drogues interdites, l’abus de bureau, la fraude et le vol. Les accusations s’étendent d’août 2023 à novembre 2024, au cours desquelles les procureurs affirment que le magistrat NIJE a abusé de sa position pour se livrer à des activités liées à la drogue, notamment le vol de cocaïne évalué à 46 500 000 D, et a géré des affaires liées à ces drogues. Pa Modou NIJE a nié toutes les charges retenues contre lui. L’accusation a plaidé contre l’octroi d’une caution devant le tribunal, exprimant des inquiétudes concernant la falsi D’un autre côté, la défense a présenté un argument pour la libération sous caution, mettant l’accent sur les Le tribunal a finalement décidé d’accorder une caution fixée à 3 millions de D. Les conditions liées à la caution comprennent l’exigence de deux cautions et la remise de ses documents de voyage.



