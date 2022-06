Exclusivité Leral : plus de 30 millions F CFA emportés dans un magasin de tissu au marché Zinc Rédigé par leral.net le Mercredi 15 Juin 2022 à 15:41 | | 1 commentaire(s)| Un cambriolage rocambolesque a eu lieu dans la nuit du mardi au mercredi 15 juin 2022, au niveau du Marché Zinc de Pikine, en face du centre commercial Ndindy, dans le magasin de tissus géré par "Gaye et Frères". Plus de trente (30) millions de F CFA en liquide ont été emportés, selon la source exclusive de Leral qui a requis l'anonymat. Au moment où nous mettons en ligne, la police scientifique est sur place. Nous y reviendrons.







