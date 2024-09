Exclusivité : Un avion transportant plus d’une tonne de cocaïne, intercepté à l’aéroport de Bissau (Vidéo ) La Police Judiciaire en collaboration avec la DEA américaine, ont réussi une belle saisie de drogue. Un avion a été saisi ce samedi à Bissau, avec à son bord, plus de 1000 kilos de cocaïne. Malgré le crime flagrant, la présidence de la Guinée-Bissau tenterait d’étouffer l’opération, après avoir empêché la saisie de la marchandise et tenté maintenant, de libérer l’appareil, vraisemblablement pour l’envoyer au Mali.



Une nouvelle saisie de drogue secoue la Guinée-Bissau. Ce samedi 7 septembre, un avion transportant une quantité importante de drogue, a été intercepté à l’aéroport de Bissau par la Police judiciaire, suite à une collaboration avec la DEA. Selon les informations du site d’information "Ditadurasemconsenco", l’appareil aurait obtenu une autorisation d’atterrissage à l’aéroport de la capitale de la Guinée-Bissau.



Le chef de la Police judiciaire bissau-guinéenne a informé la presse locale, que cinq personnes se trouvaient à bord du jet : deux ressortissants mexicains, un Équatorien et un Brésilien, qui ont été arrêtés. L’origine de l’avion reste à déterminer.



À noter qu’une recherche via des outils de suivi du trafic aérien, révèle que l’avion avait effectué plusieurs trajets entre les aéroports de Tijuana et Toluca, à Mexico.



La Guinée-Bissau, souvent utilisée comme plaque tournante par les narcotrafiquants, continue d’être liée à ce type de trafic, malgré le changement de régime en 2019, qui promettait de mettre fin à cette influence.

