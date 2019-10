Expert Auto signe un contrat de partenariat avec l’Isep de Diamniadio

Il est important pour Expert Auto de créer un cadre d’échanges, d’innovation et d’expertise dans les métiers de l’automobile, telle est leur mission dans ce partenariat. La contribution des entreprises sénégalaises au Développement Humain est dans leur intérêt comme dans celui de la Société sénégalaise. L’action de partenariat entre Expert-auto et l’ISEP de Diamniadio est dans une logique d’inclusion et de création de valeur.



Ce partenariat permettra d’œuvrer pour la promotion et le développement des métiers et de l’industrie de l’automobile au Sénégal, à travers l’Institut Supérieur d’Enseignement Professionnel (ISEP) de Diamniadio. Il couvre les domaines de la formation en alternance, de la promotion de l’auto-emploi, du renforcement de capacités, de la création d’incubateurs et du soutien aux startups dans les métiers de l’automobile.