Exploitation du gaz: Bp annonce le développement d'autres puits entre le Sénégal et la Mauritanie Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2023 à 18:31

A travers une déclaration de son service communication, la compagnie Bp a déclaré lundi envisager de développer d’autres puits pour maximiser l’exploitation des gisements de gaz sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne. « Bp et ses partenaires passent à la prochaine étape d’évaluation du concept de la phase 2 du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta) », a-t-elle notamment […] A travers une déclaration de son service communication, la compagnie Bp a déclaré lundi envisager de développer d’autres puits pour maximiser l’exploitation des gisements de gaz sur la frontière maritime sénégalo-mauritanienne. « Bp et ses partenaires passent à la prochaine étape d’évaluation du concept de la phase 2 du projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta) », a-t-elle notamment déclaré, précisant, en outre, qu’il s’agira de « développer d’autres puits pour maximiser l’exploitation ». Le projet Grand Tortue Ahmeyim (Gta), ou Gta 1, auxquels vont s’ajouter les futurs puits, consiste à exploiter quatre puits pour une durée de vingt ans au moins, a-t-elle ajouté. « Bp et ses partenaires ont confirmé aujourd’hui la deuxième phase du projet de gaz naturel liquéfié Grand Tortue Ahmeyim, exploité par Bp », affirme l’entreprise. La nouvelle phase d’expansion de Gta, ou Gta 2, va générer ‘’une capacité totale comprise entre 2,5 et 3 millions de tonnes par an », écrit Bp. « Nous allons nous appuyer sur notre solide collaboration avec nos partenaires et les gouvernements mauritanien et sénégalais pour poursuivre le développement d’une plate-forme énergétique fructueuse à long terme en Afrique occidentale », affirme Gordon Birrell, le vice-président exécutif de BP pour les opérations et la production. « Gta demeure le fondement de notre stratégie visant à développer les hydrocarbures les plus résilients pour contribuer à assurer la sécurité énergétique aujourd’hui’’, a ajouté M. Birrell dans la déclaration. Avec Gta 2, de ‘’nouveaux puits et équipements sous-marins s’intégreront aux infrastructures existantes de Gta et les développeront », lit-on dans le texte.



Source : https://lesoleil.sn/exploitation-du-gaz-bp-annonce...

