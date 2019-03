Exploitation Pétrole et Gaz: Pétrodive prépare la main-d'œuvre locale

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Mars 2019 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

Les prochains semestres seront très déterminants pour les gisements de pétrole et gaz découverts au Sénégal. Pour mieux s'y préparer et apprêter la main-d'oeuvre locale, la multinationale Petrodive, qui va travailler avec des compagnies pétrolières et gazières investies au Sénégal, a décidé d'envoyer de jeunes Sénégalais en formation sur les métiers du pétrole et du gaz. Ce, dans le cadre de la mise en œuvre du volet local content. Elle a investi des centaines de millions sur ceux qui deviendront les premiers scaphandriers sénégalais de classe 3.



Les premiers scaphandriers sénégalais



Le Directeur général de Pétrodive Sénégal, Moustapha Bitèye, explique que par cet acte, Petrodive exprime l'intérêt qu'il porte à la promotion de la participation de la main-d'œuvre sénégalaise dans toute la chaîne de valeur de l’industrie pétrolière et gazière. "Par ce geste, nous venons contribuer modestement à l’édifice que le Sénégal construit à l’horizon de l’exploitation de ses ressources", a indiqué M. Bitèye.













Seneweb.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos