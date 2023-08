Exploitation du gaz et du pétrole: Les écoles supérieures polytechniques de Dakar et de Thiès, préparent des étudiants spécialisés en hydrocarbures Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2023 à 20:04 | | 0 commentaire(s)| L'Ecole supérieure polytechnique de Dakar se prépare activement à l'exploitation du gaz et du pétrole au Sénégal. Une table-ronde a été organisée en ce sens, par les dirigeants des établissements d'ingénieurs de Dakar et de Thiès. L'objectif est de former des étudiants spécialisés en hydrocarbures, pour répondre aux besoins.



