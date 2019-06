Exploitation illégale d’or au parc Niokolokoba : les remplaçants du conservateur du parc et de son adjoint, désignés Le conservateur du parc national de Niokolokoba et son adjoint, arrêtés et placés sous mandat de dépôt dans l’affaire de l’exploitation illégale d’or dans cette zone, ont été remplacés à leurs postes.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Environnement et du Développement durable, dimanche, en marge d’une marche pour célébrer la Journée mondiale de l’environnement.



Abdou Karim Sall, qui a souligné qu'il s'agit d'une mesure conservatoire, a déclaré qu’une mission sera dépêchée à Kédougou, du 24 au 27 juin, pour s’enquérir de cette situation.



8 personnes, dont le maire de Nénéfécha, ont été placées sous mandat de dépôt dans le cadre de cette affaire.

