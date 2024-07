Exploitation pétrolière et gazière : Le Général Elhadji Niang promet de renforcer la surveillance Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Juillet 2024 à 16:55 | | 0 commentaire(s)| A l'aune de l'exploitation des gisements pétroliers et gaziers, " nous travaillerons à renforcer les capacités de surveillance et d'intervention en milieu terrestre et maritime afin de préserver davantage toutes les ressources de la Nation", a promis le Général Elhadji Niang. Lors de la célébration de la fête de l’armée de l’air hier, le chef d'Etat Major de l'armée, a souligné que cette fête représente une occasion, pour les aviateurs de réaffirmer devant le commandement et les autorités présentes leur détermination et leur engagement à servir la Nation.















