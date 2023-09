Explosion au gaz tragique à Derklé : Le bilan s'alourdit à cinq morts

Mercredi 20 Septembre 2023

Le drame qui a frappé Derklé ce vendredi, prend une dimension plus sombre, avec le décès d'Ibrahima Diagne, un père de famille âgé de plus de 50 ans. Il avait été évacué à l'hôpital après l'explosion de gaz, mais il n'a pas survécu. Ce nouveau décès porte à cinq, le nombre de victimes de cette tragédie, qui continue de choquer la communauté. À Ngor, certains habitants soulignent l'importance de la vigilance des familles, en particulier de ceux qui partagent une même pièce avec une bonbonne de gaz, durant la nuit. Découvrez le reportage de Marieme Soda Ndiaye et Khadija Thioub pour en savoir plus sur cette situation dévastatrice