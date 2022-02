Exportations du Sénégal : Une hausse de 5,6% enregistrée en décembre 2021

Selon cette direction du ministère de l’Economie, les exportations de biens, évaluées à 249,2 milliards au mois de décembre 2021, sont ressorties en hausse de 5,6% (+13,3 milliards) par rapport au mois précédent. La Dpee souligne que cette situation traduit essentiellement la consolidation des exportations d’acide phosphorique (+13,8 milliards), de produits pétroliers (+8,1 milliards) et de produits alimentaires (+3,2 milliards).



Les exportations de produits alimentaires se sont renforcées grâce aux ventes extérieures de légumes frais (+2,6 milliards) et de produits halieutiques (+2,1 milliards). Toutefois, cette hausse est amoindrie par les ventes à l’étranger d’or brut (-7,9 milliards), d’engrais minéraux et chimiques (-2,7 milliards), de ciment (-2,5 milliards de titane (-1,9 milliard) et de zircon (-1,7 milliard), sur la période.



En glissement annuel, les exportations de biens ont augmenté de 61,4% (+94,7 milliards), reflétant ainsi la progression des exportations d’acide phosphorique (+34,8 milliards), d’or non monétaire (+15,2 milliards), de produits pétroliers (+9,2 milliards), de produits alimentaires (+7,2 milliards), de titane (+4,9 milliards), de zircon (+2,7 milliards) et d’engrais minéraux et chimiques (+1,2 milliard).



La hausse des exportations de produits alimentaires est liée au renforcement des ventes extérieures de produits halieutiques (+6,1 milliards) et atténuée, toutefois, par les ventes de produits arachidiers (-1,1 milliard).



Adou Faye







Source : Dans son « Point mensuel de conjoncture » de janvier 2022, la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) a fait le point sur les échanges avec l’extérieur.Source : https://www.lejecos.com/Exportations-du-Senegal-Un...

