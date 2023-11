Exposition artistique au Palais de la République : Un événement écartelé entre l'élégance, l'artisanat, l'innovation et le talent Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Novembre 2023 à 22:57 | | 0 commentaire(s)| Les Premières Dames du Sénégal et de Pologne, Marième Faye Sall et Agata Kornhauser-Duda, ont présidé une exposition haut de gamme, au Palais de la République, où une atmosphère de raffinement et de créativité a régné, en ce jeudi 23 novembre 2023. L'événement a été le théâtre d'une rencontre entre l'élégance, l'artisanat et l'innovation, mettant en lumière des artisans de talent.



