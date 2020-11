Extraction minière au Sénégal : Hausse de la production d’attapulgite et de sel marin iodé

En détails, l’Agence de la statistique et de démographie (Ansd), la production d’attapulgite est évaluée à 14,3 mille tonnes au mois d’août 2020 contre 8,8 mille tonnes le mois précédent soit une hausse mensuelle de 63,1%. Par au mois d’août 2019 où la production estimée à 13,7 mille tonnes, il est noté aussi une augmentation de 4,4%.



Dans la foulée, l’agence indique que la production de sel marin iodé connait une augmentation de 21,6% en variation mensuelle. En effet, elle est passée de 20,6 mille tonnes au mois de juillet à 25,1mille tonnes en août 2020. Comparée à la production de la période correspondante de l’année 2019 (24,4 mille tonnes), l’Ansd relève une progression de 2,7%.



Par ailleurs, la structure en charge de la statistique et de la démographie du Sénégal souligne que la production de phosphate connait une baisse de 6,0% au mois d’août, parce que se situant à 125,0 mille tonnes contre 133,0 mille tonnes le mois précédent. Aussi, note-t-elle, la production de phosphate du mois d’août est en baisse de 10,7% comparée à celle du même mois de l’année 2019 (140,0 mille tonnes).



Concernant le phosphate de chaux, la production au mois sous revue connait une chute de 38,0%, passant de 8,5 tonnes au mois de juillet à 5,3 tonnes. Par rapport à la période correspondante l’année 2019 où la production était évaluée à 60,0 tonnes, l’Ansd révèle une importante chute 91,2%.

Bassirou MBAYE





