FC Barcelone: Les confidences de Guardiola sur Messi Au cours de son passage au FC Barcelone, Pep Guardiola a dirigé 247 matches au FC Barcelone, il a remporté la Liga à trois reprises, la Copa del Rey à deux reprises et deux ligues des champions. Cependant, l’actuel manager de Manchester City ne se contente pas d’une autosatisfaction. Lorsqu’il se remémore cette période, un nom lui vient à l’esprit : Lionel Messi.

“Un membre de l’équipe m’a déjà dit qu’il y avait un très bon joueur dans l’équipe. Ils m’ont dit qu’il était très jeune mais qu’il a marqué beaucoup de buts et qu’il était très bon”, a-t-il déclaré à la radio Catalunya.



“Je ne le connaissais pas et un jour, je l’ai vu avec son père dans un magasin Nike. Je l’ai vu, il avait l’air petit et timide et je me suis dit : “Est-ce que c’est aussi bon qu’on le dit?”



“Nous avons commencé la pré-saison en Écosse, nous avons gagné 6-1, 5-0 et il marquerait trois buts par match pour nous. Je pensais qu’avec lui on gagnerait tout”.



Le technicien espagnol des citizens a aussi salué la culture de l’équipe qu’il a laissée à Barcelone: “Il n’y avait pas beaucoup de temps, mais j’ai apprécié le processus de construction de l’équipe; voir que les changements que nous avons apportés fonctionnaient et que tout allait bien, la façon dont ils étaient unis, l’alchimie, le respect”.



“C’était un groupe d’amis qui sortait souvent dîner, un groupe qui savait comment avancer dans les moments difficiles”.



“Tout cela était très bien, mais l’importance de diriger un club aussi grand que le Barca signifie que vous n’avez pas beaucoup de temps pour en profiter”.



“La relation que nous avons avec ceux qui faisaient partie de ce groupe est insurmontable. Aucun championnat ou titre mondial ne peut compenser. Nous avons beaucoup échangés. Mais il y a un moment, dû au processus naturel du temps, où les choses se terminent”.





