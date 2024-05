FIARA 2024: Ce n'est pas encore le grand rush

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2024 à 11:37

La FIARA 2024 continue son petit bonhomme de chemin, et malgré la richesse des stands, les Sénégalais sont toujours aux abonnés absents. Ce que déplorent les nombreux exposants venus du Sénégal et de la sous-région. Les femmes transformatrices, qui sont bien représentées dans cette foire, sont préoccupées également par le manque de machines pour la transformation des produits et le gain de temps.