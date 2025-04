FIARA 2025 : Cap sur la souveraineté alimentaire

La Chambre de commerce, d’industrie et d’agriculture de Dakar a accueilli, ce Jeudi 17 avril 2025, la cérémonie de lancement de la FIARA, la Foire internationale de l’agriculture et des ressources alimentaires.



Et cette 25e édition de la FIARA coïncide avec la deuxième édition du SIAK, Salon International de l’Agriculture et des ressources animales.



Un moment important d’échanges, qui pourront déboucher sur des solutions concrètes autour des grandes questions liées au développement de l’Agriculture et la Sécurité alimentaire.



Le thème de cette édition de la FIARA, "La souveraineté alimentaire, enjeux défis et perspectives", est parfaitement en phase avec la vison des nouvelles autorités, à savoir l’atteinte de la Souveraineté alimentaire. Le consommer locale est la solution pour notre faible économie.