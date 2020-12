FIFA The Best 2020 : Le onze type sans Sadio Mané ni Manuel Neuer, CR7 et Messi avec Lewandowski. Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Décembre 2020 à 00:33 | | 0 commentaire(s)|

Onze type FIFA The Best 2020



Gardien : Alisson Becker



Défenseurs : Alexander Arnold, Alphonso Davies, Van Dijk, Sergio Ramos



Milieux terrain : Joshua Kimmich, Thiago Alcantara, Kevin De Bruyne



Attaquants : Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Robert Lewandowski



Tous les trophées de FIFA The Best 2020



Prix du meilleur entraîneur (foot masculin) : Jürgen Klopp (Liverpool)

Prix du meilleur entraîneur (foot féminin) : Sarina Wiegman (Pays-Bas)

Prix de la meilleure gardienne : Sarah Bouhaddi (Lyon)

Prix du meilleur gardien : Manuel Neuer (Bayern, Allemagne)

Le meilleur onze féminin : Endler – Bronze, Renard, Bright – Heath, Boquete, Bonansea, Rapinoe – Cascarino, Miedema, Harder.

Le meilleur onze masculin : Alisson – Alexander-Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos, Davies – Kimmich, Thiago – Messi, De Bruyne, Ronaldo – Lewandowski.

Prix du meilleur joueur : Robert Lewandowski (Bayern, Pologne)

Prix de la meilleure joueuse : Lucy Bronze (Manchester City, ex-Lyon, Angleterre)

Prix Puskas : Heung-min Son (Tottenham)

Prix des supporters de la FIFA : Marivaldo Francisco da Silva

Prix du fair-play : Mattia Agnese



www.dakaractu.com



Source : Malgré son titre de meilleur gardien, Neuer ne figure pas dans le onze-type de la FIFA, majoritairement représenté par des joueurs du Bayern et de Liverpool. Sergio Ramos et Lionel Messi représentent la Liga, Kevin De Bruyne la Premier League et Cristiano Ronaldo la Serie A. Sadio Mané, Kylian Mbappé ou encore Neymar Jr ont été zappés de ce onze de rêve...Source : https://www.dakaractu.com/FIFA-The-Best-2020-Le-on...

Accueil Envoyer à un ami Partager