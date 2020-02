FIKA 2020 - Finale Concours didactique: Le lycée Franco-arabe de Sing-Sing remporte la première place Kaolack, la finale du concours didactique dans le cadre de la Foire internationale de Kaolack (Fika) a été remportée par le lycée franco-arabe de Sing-Sing. L’école qui s’adjuge ainsi de la première place est suivie du lycée commercial El Hadji Abdoulaye Niass.



Les potaches venus de 5 établissements scolaires dont, le lycée sénégalais de Banjul, ont participé au concours didactique. Le thème était axé sur «Le marché communautaire de la CEDEAO : Enjeux et Perspectives».



Parmi les participants, le lycée Franco-arabe de Kaolack occupe la première place. Il est suivi du lycée commercial El Hadji Abdoulaye Niass, du lycée sénégalais de Banjul etc…



Les participants à ce concours ont tous reçu des récompenses des mains du président de la Chambre de Commerce de Kaolack, Serigne Mboup.



Des diplômes de reconnaissance ont été aussi remis aux membres du jury, aux partenaires tels l’inspection d’académie (IA) de Kaolack, l’inspection de l’éducation et de la formation (IEF) etc…







Abdoulaye Diallo, Correspondant de Leral à Kaolack

