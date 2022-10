FMI : Les principales causes du ralentissement économique en Afrique sont... Rédigé par leral.net le Jeudi 27 Octobre 2022 à 21:52 | | 0 commentaire(s)| Des chocs mondiaux et des déséquilibres qui augmentent de plus en plus, ainsi que la guerre en Ukraine, ont été les principales causes du ralentissement économique mondial. Le Sénégal aujourd’hui, a une croissance qui est au-dessus de la moyenne des pays d’Afrique Subsaharienne, c’est-à-dire entre 4 et 5%. Les perspectives dans la sous- région de l’UEMOA sont plus fortes que dans l’Afrique en moyenne, du fait de la bonne gestion macro-économique de certains pays et le soutien assez fort de l’Etat sur l’activité économique .

C'est l'avis de Luc Eyraud, chef de division des études régionales au Département Afrique du FMI (Fonds Monétaire International), qui faisait le rapport sur les perspectives économiques régionales sur l’Afrique Subsaharienne, ce jeudi, dans un hôtel de la place.



Accueil Envoyer à un ami Partager