Fabouly Gaye officialise sa transhumance: "les réalisations de Macky Sall faites à Kolda m’ont convaincu"

Soupçonné d’avoir voulu transhumer vers les prairies beige-marron, Fabouly Gaye a franchi le Rubicon. Le désormais ex- responsable du Pds à Kolda a officialisé hier mercredi, son adhésion au parti présidentiel. « J’ai rallié le parti présidentiel parce que les réalisations de Macky Sall faites à Kolda m’ont convaincu. C’est pourquoi j’ai décidé personnellement de me ranger derrière lui pour contribuer à sa réélection », a-t-il déclaré devant ses partisans.



L’ancien Président du défunt Conseil régional de Kolda, a, dans la même lancée soutenu qu’il n’a pas transhumé pour des sinécures. «Certains disent que Macky Sall m’a offert 500 millions pour acheter mon soutien politique, d’autres disent qu’il m’a plutôt donné deux véhicules et deux villas aux Almadies. Mais, je tiens à préciser que tout ceci n’est qu’un tissus de mensonge visant à salir ma réputation », dément-il. «Je n’ai pas rallié l’Apr pour mener la guerre à quiconque. Je suis venu pour soutenir le Président Macky Sall. Je ferai tout pour que les résultats soient honorable », promet-il, renseigne EnQuête.