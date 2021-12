Face à face Moou Lô vs Ama Baldé: Entre mystique, innovations et mesures sécuritaires Du lourd. A tous les niveaux. Du côté des lutteurs qui vont bander plus de 300 kilos de muscles si on met dans la sauce Baye Mandione et Khoyantane de la Gambie. Comme du promoteur qui surprend toujours avec des innovations.

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Décembre 2021 à 06:26 | | 0 commentaire(s)|

En effet, lors de sa convocation à l'instance de la lutte, le Comité de gestion, Luc Nicolaï a tracé les grands axes du face à face entre Modou Lô et Ama Baldé de ce samedi à l'Arène nationale de Pikine.



A l'en croire, "Modou Lô est convoqué à 18h et sera escorté par une flèche, son adversaire, trente minutes plus tard avec le même stratagème. Ama Baldé sera du même côté que Baye Mandione et Modou Lô avec Khoyantane. Chaque lutteur fera son entrée à de différents endroits", précise -t-il.



Mesure de sécurité, près de 800 forces de l'ordre



Luc Nicolaï qui a toujours donné une place importante à la sécurité à ses manifestations va encore frapper fort. "D'après les propos du commandant qui va gérer la sécurité, aucune armada policière n'a jamais été mobilisée dans un combat de lutte. On va battre encore une fois un record avec l'arrivée de près de 800 éléments de la sécurité nationale", avance le mbourois.



Ce qui l'incombe, c'est "juste régaler les amateurs", a-t-il clamé.



Mystique dans tous ses états

Mais qui connaît ces deux lutteurs sait qu'ils ont des bagages mystiques très impressionnants. Modou Lô et Ama Baldé ne rechignent pas à la tâche et ce que l'on verra au cours de ce face à face ne sera que des préliminaires mystiques. La vraie bataille se fera le jour du combat, si elle n'a pas déjà commencé depuis la matérialisation du combat qui va durer aussi près de deux ans. Une chose est sûre, le spectacle sera au rendez-vous pour une relance de la lutte qui en a bien besoin depuis le flop de Siteu vs Papa Sow et le non combat entre Tapha Tine vs Boy Niang.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook