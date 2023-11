Face à l'As Pikine : La Linguère de Saint-Louis a réussi sa première sortie à domicile

La Linguère de Saint-Louis a réussi sa première sortie à domicile, en dominant l'As Pikine au stade Mawade Wade, sur le score de 1 but à 0, pour le compte de la 2e journée de la Ligue 1. Le but des "Samba Linguère" a été œuvre du capitaine Makha Ben Ahmed Bâ, qui a repris un coup franc bien tiré par Moustapha Seck, à la 59e minute. Pour l'entraîneur Abdou Magib Diagne, il fallait impérativement gagner ce match, après le point pris à Kolda devant le Casa Sports. Et pour Joseph Senghor, entraîneur de l’Asc Pikine, le match était très équilibré. Mais, son équipe a perdu sur des détails.