Facebook et Twitter ont retiré une vidéo de la campagne Trump sur les problèmes de droits d'auteur

La vidéo dans le post de la campagne Trump était un hommage de quatre minutes à George Floyd, l'homme noir de Minneapolis qui est décédé après qu'un policier a enfoncé son genou dans le cou de Floyd pendant près de neuf minutes, déclenchant une vague de protestations contre la violence policière et le racisme qui a balayé la nation. Twitter a déclaré qu'il avait supprimé la vidéo après avoir reçu des plaintes pour atteinte aux droits d'auteur. Facebook et Instagram, qui appartient à Facebook, ont également supprimé les publications des comptes de la campagne Trump qui contenaient la vidéo.



" Nous répondons aux réclamations valides sur les droits d'auteur qui nous sont envoyées par un titulaire de droits d'auteur ou ses représentants autorisés", a déclaré un porte-parole de Twitter.



"Nous avons reçu une plainte pour atteinte aux droits d'auteur de la part du créateur en vertu du Digital Millennium Copyright Act et nous avons supprimé la publication", a déclaré un porte-parole de Facebook. «Les organisations qui utilisent des œuvres d'art originales partagées sur Instagram devraient avoir le droit de le faire.»



Alors que les publications Facebook et Instagram ont été supprimées, le tweet de la campagne Trump lui-même est toujours en place. Le tweet, publié mercredi, se lit désormais à la place de la vidéo: "Ce média a été désactivé en réponse à un rapport du propriétaire des droits d'auteur."