Fâchée contre sa belle-mère, elle l'envoie aux Urgences après plusieurs coups de gourdin

Mariée et mère de plusieurs enfants, la dame D. Diop a failli tuer sa belle-mère Nd. Diop. Demeurant au quartier Takhikaw de Thiès, les deux femmes ne cessaient de se chamailler.



Et, rapporte le quotidien "L'Observateur", dans sa livraison de ce vendredi, il aurait suffi de peu que leur animosité vire au drame. Car, suite à une vive altercation, elles en sont venues aux mains.



D'après le journal, elles se sont violemment bagarrées, avant que la dame D. Diop ne prenne un gourdin pour porter des coups à sa belle-mère, notamment au niveau du front.



Sous le choc des coups, Nd. Diop perd conscience. Évanouie, elle a été conduite à l'hôpital. Munie d'un certificat médical, elle porte plainte contre sa belle-fille pour violence et blessures volontaires.



Devant la barre du Tribunal des flagrants délits de Thiès, poursuit le quotidien dans son récit, l'accusée a reconnu les faits, avant de regretter son acte, qu'elle a jugé elle-même, disproportionné.



Jugeant les faits constants, le Procureur de la République a requis une application de la loi à l'encontre de D. Diop, qui a présenté ses excuses. Mise en délibéré, l'affaire sera vidée le 7 juin prochain.













