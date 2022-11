Faire de l'Artisanat et du Secteur informel, le moteur de l’économie sénégalaise : Le ministre Pape Amadou Ndiaye face aux députés Rédigé par leral.net le Samedi 19 Novembre 2022 à 14:41 | | 0 commentaire(s)| Ministre de l'Artisanat et de la Transformation du Secteur informel, Pape Amadou Ndiaye, face aux députés, a défendu les ambitions du Chef de l’Etat, visant l’essor de son secteur, afin d’en faire un moteur de l’économie sénégalaise. Loin d’être une vaine promesse, rien que pour le secteur de l’immobilier, la part de la commande étatique est passée de 12 à 69%. Ses arguments et réponses face aux honorables députés…



