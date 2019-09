Faire la sieste est bon pour la santé de votre cœur Attention, la sieste ne doit pas être trop longue pour être bénéfique. Faire la sieste une à deux fois par semaine serait bénéfique pour le cœur. C’est la conclusion d’une récente étude de l’université de Lausanne (Suisse), publiée le 9 septembre dans la revue scientifique Heart.

Un effet protecteur contre les pathologies cardiaques ?



Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs se sont appuyés sur le suivi de 3.462 adultes âgés de 35 à 75 ans. Pendant une période pouvant aller jusqu’à huit ans, les participants ont passé différents tests médicaux. Ils ont également renseigné les scientifiques sur leur pratique de la sieste, la qualité et la longueur de leur sommeil nocturne, ou encore leur cadre de vie.



Durant l’étude, 155 individus ont rencontré des problèmes de cœur. Les scientifiques ont observé un « risque significativement plus faible » de problème cardiovasculaire chez les sujets adeptes de la sieste par rapport aux autres membres du panel.



Un excellent remède contre le stress



Comment expliquer un tel résultat ? La première piste possible est liée au stress. Faire régulièrement la sieste permet en effet d’évacuer le stress accumulé, facteur aggravant des pathologies cardiovasculaire. D’autre part, ces petits sommes permettent de compenser le déficit de sommeil, susceptible lui aussi de favoriser les maux cardiaques.



L’étude comporte toutefois une exception : les adultes de plus de 65 ans n’ont pas ressenti les mêmes effets bénéfiques de la sieste, peut-être parce qu’ils font des siestes trop longues. N’oubliez donc pas de mettre votre réveil.







