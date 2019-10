Famara Diédhiou: « ça fait plaisir de marquer ce but » L’attaquant de Bristol, Famara Diédhiou, auteur de l’unique but du Sénégal pour son match amical contre le Brésil, est revenu sur sa réalisation qui a permis aux Lions d’Aliou Cissé de remettre les pendules à l’heure, après l’ouverture du score du Brésil (1-1).

Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Octobre 2019 à 10:31 | | 0 commentaire(s)|

Famara Diédhiou se réjouit de son deuxième but sous les couleurs de l’équipe nationale du Sénégal. Pour l’attaquant de Bristol City, il fallait donner des arguments convaincants au coach qui avait pris la décision de le titulariser devant l’attaquant Habib Diallo du Fc Metz, actuel meilleur buteur du championnat français.



« C’est sûr que ça fait plaisir de marquer ce but. Le fait que le coach m’a titularisé, m’a boosté. Il fallait exister dans ce match. Ce que l’on a fait. La confiance doit remonter au club. On va essayer de se donner à fond pour le championnat. On va essayer de bien terminer en beauté », a-t-il déclaré à la fin du match au micro de nos confrères de Emedia.











Source Wiwsport

