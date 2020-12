« Far West Africa » de Pape Diouf: Le clip qui fait voyager Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 01:41 | | 0 commentaire(s)|



www.dakaractu.com



Source : Le clip le plus attendu de tout l’album de Pape Diouf est enfin disponible sur Youtube. Le leader de la génération consciente a en effet choisi la grande chanteuse malienne Inna Modja pour partager ce titre sur son premier album international. Ils l’ont tous deux tournés dans des endroits qui reflètent les paroles de la chanson . Nous ne vous donnons pas plus d’informations. Tous les détails sur la vidéo. Regardez!Source : https://www.dakaractu.com/Far-West-Africa-de-Pape-...

