Farba Ngom accuse Thierno Alassane Sall: "C'est est un grand dealer, il a encaissé l’argent d’une autorité…"

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juin 2019 à 16:33 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission "Face to Face", le député Farba Ngom n’a pas ménagé Thierno Alassane Sall. Le griot attitré du chef de l’Etat a accusé l’ancien ministre de l’Énergie et leaders de la République des valeurs d’être un corrompu, selon ses propos rapportés par seneweb.



"Thierno Alassane Sall n’est pas aussi nickel qu'il le prétend. Quand il était ministre de l’Énergie, nous avons été l'ensemble voir une autorité. Cette dernière nous a remis de l’argent et Thierno a encaissé. S’il nie, je révèlerai le montant qu’il a empoché", a-t-il dit non sans ajouter : "Thierno Alassane Sall est un grand dealer qui encaisse beaucoup d’enveloppes".



Le maire Apr des Agnam (Matam) traite Thierno Alassane de "traître" et pointe les "incongruités dans (sa) communication", soulignant qu'il dénonce aujourd'hui les contrats pétroliers et gaziers qu'il défendait en tant que ministre de l'Énergie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos