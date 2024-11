Farba Ngom et Ismaila Ngom bénéficient de 573 264 m² à Daga Kholpa et Bambilor Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2024 à 14:27 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Saliou Ndong Après les déclarations d’Ousmane Sonko, président du Pastef, lors de la campagne électorale, accusant l’ancien député et griot de Macky Sall d’être impliqué dans des affaires foncières à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, Farba Ngom, maire d’Agnam, est à nouveau cité dans une affaire liée à des terrains. Selon le […] Sénégal Atlanticactu/ Farba Ngom/ Saliou Ndong Après les déclarations d’Ousmane Sonko, président du Pastef, lors de la campagne électorale, accusant l’ancien député et griot de Macky Sall d’être impliqué dans des affaires foncières à l’aéroport Léopold Sédar Senghor, Farba Ngom, maire d’Agnam, est à nouveau cité dans une affaire liée à des terrains. Selon le quotidien « Yoor Yoor », 573 264 m² ont été attribués à Farba Ngom et Ismaila Ngom à Daga Kholpa et Bambilor, le 6 octobre 2023. Le journal rapporte également que 16 322 m², d’une valeur de 13 milliards, ont été attribués à la SCP Haba dans la zone BOA des Almadies.



Source : Source : https://atlanticactu.com/farba-ngom-et-ismaila-ngo...

Accueil Envoyer à un ami Partager