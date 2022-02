Farba Senghor: "Macky Sall confirme la doctrine de Me Abdoulaye Wade en l'honorant..." Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Février 2022 à 06:26 | | 0 commentaire(s)| "La doctrine de Me Abdoulaye Wade, ce sont les infrastructures et la démocratie. C'est un signe de grandeur de la part de Macky Sall qui, en honorant son père, l'a fait aussi pour toutes les personnes qui aiment Abdoulaye Wade. Je ne puis vous dire la satisfaction que j'ai, à l'image de tous les sénégalais et même en Afrique. Cela montre tout simplement, à travers ce bijou, que c'est un show en avant dans la modernité", a déclaré Farba Senghor, l'ex-homme fort de Me Abdoulaye Wade.



