Farewell English, hello French

Rappelons en effet qu'à l'origine, les Anglais avaient choisi de ne pas faire partie des pays pères fondateurs de la CEE. Attachés à leur indépendance et à leur insularité et après avoir contribué majoritairement à la victoire contre le nazism...





Le 31 décembre dernier sonnait le glas de la présence des Anglais au sein de l'Union européenne. Ceux qui avaient fait des pieds et des mains pour y entrer et qui ont dû patienter jusqu'en 1973 pour y parvenir, ont choisi d'en sortir 46 ans plus tard.

