Fass Boye : Les pêcheurs rejettent l'interdiction des filets en mono-filaments et mettent en garde

Après Guet-Ndar, les pêcheurs de Fass Boye sont montés ce lundi au créneau pour s'insurger contre l'annonce relative au programme de remplacement des filets en mono-filaments. Ces derniers ont balayé d'un revers de main les propos de la tutelle par rapport au danger lié à l'utilisation de ces filets, notamment la nocivité pour l'environnement marin. Après avoir déploré l'absence de concertations entre le ministère de la pêche avec à sa tête la ministre en question et les acteurs notamment ceux de Fass Boye, ils ont tenu à exprimer leur désaccord par rapport à ce projet. "Nous ne sommes pas prêts à abandonner nos filets en mono-filaments. Et nous comptons nous battre pour les garder", ont-ils déclaré. Les pêcheurs de Fass Boye ont par ailleurs exigé la tête de la tutelle et demandé à ce qu'on nomme quelqu'un qui connaît le secteur et qui pourrait les accompagner à développer leur secteur d'activités...

