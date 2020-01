Fatick : 56 cas de mortalité néo-natale en 2019

Les cas de mortalité néo-natale sont devenus de plus en importantes dans la région de Fatick. En effet 56 cas ont été noté en 2019, informe le Rfm.



Cette situation est due selon l’adjoint du médecin chef régional Abdoulaye Touré à des accouchements à domicile et à un retard dans la prise en charge. Les localités de Diarrere et Diawlé sont les plus affectées par ce phénomène. Abdoulaye Touré appelle les autorités à relever le plateau sanitaire de la région.



