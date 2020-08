Fatick: Pour une mise en valeur de la corniche (Ibra Toure) Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 10:46 | | 0 commentaire(s)|

L’Etat du Sénégal a affiché sa volonté consistant à faire du Sénégal un pays où il fait bon vivre par un aménagement du cadre de vie. Il a cet effet, attribué au ministère de l’urbanisme la question de l’hygiène publique. Ces nouvelles missions, il faut le rappeler, ne constitue pas une innovation parce qu’elles étaient… L’Etat du Sénégal a affiché sa volonté consistant à faire du Sénégal un pays où il fait bon vivre par un aménagement du cadre de vie. Il a cet effet, attribué au ministère de l’urbanisme la question de l’hygiène publique. Ces nouvelles missions, il faut le rappeler, ne constitue pas une innovation parce qu’elles étaient prises en charge jadis par le ministère en charge de l’environnement et d’autres structures devenus inexistants (tel que le ministère de la ville). Mais, il y’a dans cette nouvelle donne, une velléité d’une polarisation des compétences dans un seul département ministériel qui va s’atteler à rendre plus vivable le cadre de vie des sénégalais. Toutefois, il est important, pour l’atteinte des objectifs, qu’un document de politique soit élaboré en partant d’une coordination rigoureusement harmonisée de tous les services ayant directement ou indirectement une intervention dans les questions d’aménagement du territoire, d’environnement et d’hygiène publique. Une telle coordination doit se faire aussi bien au niveau stratégique qu’au niveau opérationnel. Une telle approche garantirait une efficacité et une efficience des projets engagés par l’Etat parce qu’elle assure une prise en charge des exigences techniques et une implication de tous les acteurs. Les populations seraient heureuses de voir une telle ambition se concrétiser, pour leur bien-être. Tel est le cas des fatickois dont la commune abrite l’une des baies les plus belles du pays mais qui reste toujours inexploitée à cause de son défaut mise en valeur. Il faut dire que concernant la baie de Fatick (corniche), plusieurs projets se sont succédés mais hélas aucun n’a pu prospérer. Présentement, un projet est en train de voir jour grâce à une initiative concertée de la SAPCO (Société d’Aménagement de la Petite Côte) et de la commune. D’ailleurs, ce jeudi 27 août 2020 se tient une cérémonie de plantation de cocotier sur la rive ouest du bras de mer. Ainsi, le service des eaux, forêts et chasse avec le ministère de l’urbanisme sont entrés en jeu. Cette oeuvre est à saluer parce que les habitants de la capitale du sine sont preneurs pour toute action allant dans le sens de rendre plus accueillant leur proche environnement. Mais, si l’on se rappelle des projets passés dans le même site et d’autres actions de plantation d’arbres dans la commune dont l’exemple le plus récent concerne le boulevard « Macky Sall », on peut à juste raison se poser la question de savoir si les actions entreprises vont aboutir. En tout cas, notre souhait le plus ardent est la réussite des initiatives pour Fatick. Et pour jouer notre première partition pour la réussite de telle initiative nous recommandons la mise en place d’un bon système de suivi des cocotiers (protection et arrosage). Aussi, il est nécessaire pour la survie des plantes sur la rive qu’un endiguement de l’eau salée soit assuré mais surtout, leur emplacement ne soit pas compromettant pour les futurs projets de réalisation d’infrastructures sur la corniche tels que les complexes sportifs et culturels (lieux de prière, terrains de jeux, espace de bains et autres installations génératrices de revenus). C’est dire que toutes les conditions techniques doivent être respectées. En résumé, la mise en valeur de la baie de Fatick gagnerait à notre humble avis avec la prise en compte des préalables techniques qui vont de l’implication des acteurs (sensibilisation des populations pour une utilisation responsables des installations, implication des mouvements associatifs) au portage du projet par les services techniques habilités. Ibra TOURE Secrétaire général de « Sama Gokh ça Kanam »



Source : Source : https://yerimpost.com/fatick-pour-une-mise-en-vale...

Accueil Envoyer à un ami Partager