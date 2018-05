Fatick : Un mort et 6 blessés graves dans un accident à Niakhar

Un homme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie et onze autres personnes ont été blessées dont six dans un état grave, dans un grave accident survenu ce mercredi 23 mai à hauteur de Niakhar, dans la région de Fatick.



Une voiture de transport en commun de 7 places est entrée en collision avec un véhicule particulier, selon la RFM. Les blessés ont été évacués par les éléments des sapeurs-pompiers à l'Hôpital régional de Fatick.



